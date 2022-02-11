Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Ersin turu getirdi

Geçen sezonki Beşiktaş'ı düşünün. Golleri arka arkaya atan, rahatlıkla gol pozisyonuna giren takım gitmiş, yerine mücadele etmeye çalışan bambaşka bir ekip gelmiş. Beşiktaş, korner atarken bile hemen dönen topta, kalesinde pozisyon görüyor. Rakipler, rahat rahat pres yapıp kaptırdıkları topu hemen geri kazanıyorlar. Göztepe de öyle yaptı.

Larin defans kalabalığında kayboldu. Alex çok çalıştı, iyi niyetli ama hâlâ yeterli değil. Oğuzhan yine aynı. Pjanic tek başına orta sahanın yükünü sırtlayamaz. Ghezzal uğraşıyor, çabalıyor, sonuç yok! Kerem hata yapmamaya çalıştı. İlk toplara müdahalesi yerindeydi.

Üretimsizlik, ikinci yarının önemli bölümüne damga vurdu. Beşiktaş'ın kendi evinde baskı yemesi de bence ayrı bir problem. Ghezzal'in şut arayışları dışında forvet organizasyonu olmaması düşündürücü. Uzatma öncesi oynanan dakikalarda seyir zevki ve tempo kayboldu. Sadece mücadele, futbolun tek temel ilkesi değil. Teknik, taktik, bireysel beceri ile tamamlanması gerekiyor bu oyunun. Bunları çok az gördük.

Uzatmanın ikinci devresinde Beşiktaş pozisyonlar yakaladı. Usta golcü eksikliği yine kendini gösterdi.

Penaltılar, şans ve kaleci becerisine bağlıdır. Ersin yine kendini gösterdi ve turu getirdi.