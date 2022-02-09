Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kadıköy’de yine şok!

İstanbul’da hava soğuk ve rüzgarlı olup, bir de yağmur yağarsa titrersin. Hafta içi kupa maçlarını oynamak, çoğu ülkede tribünleri dolduruyor.

Bence sezonun, Fenerbahçe açısından en önemli maçlarından biriydi dünkü Kayserispor mücadelesi. Kötü sonuçlar, küskünlük getirmiş tribünlere. Kupayı kazanarak, Avrupa'da oynamaya merhaba diyebilirsiniz çok kısa yoldan. Bu satırları yazarken dakika 15'ti. Maçta pozisyon yoktu.

Fenerbahçe kültüründe teknik oyuncuların ayrı bir yeri vardır. Ben sanatçı diye tarif edeceğim. Mesela, Mesut ve İrfan Can. Bu tip oyuncular kadroda olmayınca, pozisyona girmekte bile zorlanırsınız uzun süre.

Ozan’a sert faul yapan Uğur'a VAR uyarısıyla gelen kırmızı kart doğru karardı. Samuel bir hamle önde olabilse, Fenerbahçe ikinci yarıya golle başlayacaktı. Buna rağmen, geriye yaslanan Kayserispor karşısında ceza sahası etkinliği çok net olamadı Fenerbahçe'de. Duvar pası, şut girişimi, kanat organizasyonları daha fazla olmalı ki gol olsun. Mert Hakan'ın şutu gibi mesela. Direk, şansızlık oldu.

Ceza sahası içinde gol anlarını bir fotoğraf üstadı gibi kare kare hissetmek lazım. Serdar ve Berisha, bir türlü etkili olamadı. Son dakika Ramazan serbest vuruşta topa vurdu ve Kadıköy'de büyük şok yaşandı. Kayserispor çeyrek finalist oldu.