Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kriz devam ediyor

MAÇA çok istekli başlamak önemli. Fakat bu, 10 dakikadan az sürmemeli. Ev sahibi, en azından bir net pozisyon bulabilmeli kendi evinde…

GALATASARAY net gol fırsatı yakalayamadı dünkü maçın ilk yarısında. Kayserispor, savunma ağırlıklı, çok adamla kendi yarı sahasında oynayan bir ekip. Hikmet Karaman bunu başarıyla uygulatıyor.

SOLDA Kerem, oyuna fazla giremedi. Babel, çok iyi değildi ilk devre. Gomis, normal olarak çok hazır değil. Ben, Galatasaray'ın tempoyu yükseltmesini bekliyordum. İlk devre olmadı ve taraftar kızdı.

KEREM ve Gomis, ikinci yarının başında gole çok yaklaştılar. Galatasaray'da kanat savunmaların, hücum bölgesinde daha aktif olması gerekir.

THIAM ve Gavranovic'i oyuna alan Kayserispor, bu değişikliklerle ‘neden 3 puan almayayım' mesajını verdi.

FEGHOULI kötüydü, hiç üretemedi. Cicaldau oyuna girdi, ardından önemli pozisyonda karşı karşıya golü atamadı. Bu fırsatlar kolay gelmez, atacaksınız! Yoksa çabuk ataklarla zor durumda kalırsınız.

ÇIKARKEN top kaybı yaptı Galatasaray. Carole hazırladı, Cardoso attı. Bu golü yemek, bunalım demek. Kaçan fırsatlar sonrası eliniz ayağınız dolanır. Bu resim ortaya çıktı.

ERICK Pulgar hazır değilse niye alındı? Son dakikalarda oynaması için mi? Mohamed çok kritik anda beraberliği getirdi. Ama gidiş yine kötü.