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Kusursuz şov

MAÇTA 78'inci dakika olur. Mağlup durumdasındır. Sinirlerin gerilmiştir. Rakibine centilmenlik dışı hareket yaparsan, yorgun ve moralin bozuk galiba yorumlarını yapanlar olabilir ama insaf! Daha birinci dakika bile olmamışken kırmızı kart görürsen, bunun adı sorumsuzluktur. Baiano, takımının bütün havasını bozdu.

FENERBAHÇE, maça iyi başlamıştı. Gol, ben geliyorum mesajını vermişti bile… Rossi, öne geçirdi takımını… Top kaybından sonra iyi presle topu hemen geri alan Fenerbahçe, hücumda da kanatları etkili kullandı. Rizespor, ev sahibi olmasına rağmen, uzun süre hücumda kayboldu. İkinci golün geleceği belliydi. VAR ile oluşan penaltıyı Serdar Dursun attı. Rizespor, oyun disiplininden iyice koptu. Eren'in İrfan Can'a yaptığı penaltı sonrası Serdar Dursun, bu sezon on ikinci golünü attı.

FENERBAHÇE dün akşam, hücumda oyun kurma, hücumu sonuçlandırmada yüksek kalitede çoğu zaman başarılıydı. Bekleri iyi kullanarak, orta alanda sayısal üstünlüğü Rizespor'a bırakmadı. Arda iyi ki oyuna girdi. Durmadı Fenerbahçe, Serdar Dursun dördüncü golü attı. Arda, Valencia'ya ‘al ve at' dedi nefis gol pasıyla… Beş oldu.

YİNE Arda ile başlayan atak, Sangare altıncı golü attı. Fenerbahçe'ye gönül verenler mutlaka bu soruyu soruyorlardır: “İsmail Kartal sezon başı göreve gelse, ne olurdu acaba?”