Temmuza kadar ara

Ercan Taner İletişim Bilgileri

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HEY gidi Malatyaspor hey! Yine lige veda ettiler. Yıllarca, orada maç anlattım. Bu kentimiz futbolu çok sever. Umarım çabuk dönerler.

Fenerbahçe, maça çok iyi başladı. Maç bir anda 3-0 olabilirdi. Barış kırmızı kartı görünce ev sahibinde moraller bozuldu. Mert Hakan'ın çabuk sinirlenmesini ise hiç anlamadım. Serdar Dursun, golü attı, ama Malatyaspor elindeki kısıtlı kadroyla gol bulmak istedi. Haqi'nin şutu direkten dönmese, bu isteklerine kavuşacaklardı.

Serdar Aziz'in kafa golü takımı iyice rahatlattı. İsmail Kartal göreve geldikten sonra, bu takımı bunalımdan çıkardı. Çok başarılı oldu ama kaderde ayrılık var. Umarım Fenerbahçe onu mumla aramaz. Son bölümler tam bir antrenman maçına döndü. İrfan Can'ın üçüncü golü güzeldi. Sonra, Valencia iki gol daha attı, beş oldu. Artık hedef Şampiyonlar Ligi…