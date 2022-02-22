Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Ya VAR olmasaydı

Maç öncesi şöyle düşündüm. Gomis niye yedek? Bir senedir oynamayan Elabdellaoui ile başlamak doğru mu? Van Aanholt çok mu formsuz?

Domenec Torrent, takımla antrenmanları yapan isim. “Demek böyle gördü” dedim.

Nelsson golü atınca, büyük moralle başladı Galatasaray maça… Devamı gelmedi. Babel kayıp, Kerem etkisiz, Pulgar donuk derken, Halil tam gölge adam gibiydi. Skoru korumak böyle olmaz. Göztepe baskı kurdu. Doğru dürüst çıkamadı bile Galatasaray…

Ömer, gereksiz kendini yere bıraktı, faul istedi. Taylan, bu sene çok bireysel hata yapıyor. Bu kez elle oynadı ve penaltı oldu. Ndiaye beraberlik golünü attı. Göztepe muhteşem taraftarıyla kurduğu baskının karşılığını aldı.

İlk devre çok düşük pas yüzdesiyle oynadı Galatasaray… Ömer yine hata yaptı. Bu kez elle oynadı. VAR ile gelen penaltıyı yine Ndiaye kullandı. Göztepe öne geçti.

Şimdi, burada, maçı bir kenara bırakmak istiyorum. “Bu formayı giyen oyuncular, nerede olduklarının ve oynadıklarının farkındalar mı?”

Asırlık çınar, resmen sallanıyor. Torrent, nereye geldiğini zannediyor? Osasuna değil bu takım… Penaltı olmasa, ne olacaktı? Gomis, sakin ve net kullandı. Sonra VAR'dan penaltı kararı döndü. Derken yine VAR ve dördüncü penaltı kararı.

Böyle bir maç hatırlamıyorum. Bafetimbi Gomis, Galatasaray adına 3 puanı getirdi.