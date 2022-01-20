Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Aklınla oyna

Trabzonspor kendi sahasında çok rahat alacağı bir müsabakayı istediği futbolu oynayamadı hem de istediği sonucu alamadı. Giresunspor'u tebrik etmek lazım. Mükemmel bir mücadele ve taktik disiplin ayrıca çok iyi bir savunma ve katı bir defans uyguladılar. Trabzonspor'un ne yapması gerekiyordu.

1- Kanatları çok iyi kullanıp etkili ortalar yaparak topu Cornelius ile buluşturması gerekiyordu. Maç boyunca bir tane orta geldi Peres'den o da gol oldu. Abdullah hoca hücum organizasyonlarını ve taktik anlayışını Cornelius'un özelliklerine göre kurmalı. Ve takımı ona göre oynatmalı.

2- Merkezden A planı Bakasetas'ın şutları, golleri ve asistleri ama Hamsik olmayınca b planı yok. Dorukhan ve Berat ikisi de çok berbat oynayınca bütün orta saha üstünlüğünü rakibe kaptırmış oldu.

3- Trabzonsporlu futbolcular çok büyük bireysel hatalar yaptılar. Kaleci Uğurcan yenilen golde neden yere yattı. Ayakta kalsa o golü yemezdi. Hüseyin yüzde yüz alamayacağı topa neden yatarak müdahale yapmak ister ve kart görür. Yusuf ise havadan yetişemeyeceği topa neden ısrarla vurmak ister ve rakibe üst üste beş defa faul yapar. Bazı pozisyonlar vardır ki iyi konsantre olup aklını kullanacaksın. Futbol akıl oyunu duygu oyunu değil. Sonuç olarak Trabzonspor galibiyeti hak edecek bir oyun oynayamadı.