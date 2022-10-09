Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Bu sistemle zor

Beşiktaş, Giresun deplasmanında önemli bir galibiyet aldı. Beşiktaş, her mevkide Giresunspor'a göre çok daha kaliteli oyunculara sahipti. Neden skor artmadı bakalım.

1- Weghorst gibi bir forvetin varsa kanatlardan onu ortalarla beslemelisin. Redmond ve Tayfur sürekli dripling yapıyor, Weghorts'a bir tane orta açmıyor, haliyle Beşiktaş'ın kanatlardan yaptığı hücum organizasyonları Weghortst ile buluşmadığı için sonuçsuz kalıyor. Weghorst da gol atamayan bir forvet pozisyonuna dönüşüyor.

2- Beşiktaş'ta 10 numara pozisyonunda değeri 100 milyon Euro'ya kadar çıkan Dele Alli var ancak adamın ismi var cismi yok. İkinci santrfor gibi olup merkezden verkaçlarla girmesi, kaleye uzaktan şutlar atması, defans ile kaleci arasına delici koşular yapması, bazen de gol pası atması lazım. Maalesef bu kardeşimiz bunların hiçbirini yapmıyor. Beşiktaş, 10 numara pozisyonundan verim alamazsa şampiyonluğa oynayamaz.

3- Beşiktaş; Gedson, Dele Alli ve Josef ile üçlü orta saha oynuyor. Ancak bu üç oyuncu uyumlu değil, birbirlerine pas atmıyorlar, aralarında hiçbir iletişim yok. Birbirlerine çok uzak oynuyorlar. Daha çabuk, hızlı öne oynamaları, oyunun yönünü çabuk değiştirmeleri lazım. Ancak ağır ve yavaş oynuyorlar, ne gol atıyor ne de gol attırıyor. Üretkenlik adına verimsiz olan orta sahayla Beşiktaş'ın büyük maçları kazanması çok zor.

Sonuç olarak Giresunspor kadro kalitesi anlamında çok zayıf bir takım. Bu galibiyet yanıltmasın. N'Koudou ile Ghezzal'ın oyuna girmesi doğru değişikliklerdi. Beşiktaş mutlaka 4-4-2 veya 3-5-2 sistemini uygulamalı, bu sistem oyuncuların özelliklerine uymuyor ve takımın üretkenliğini düşürüyor.