Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Golü Önder Hoca mı atsın?

Beşiktaş, son haftalardaki en iyi futbolunu oynadı. Takım ruhu ve kazanma arzusu en üst düzeydeydi. Ve kazandı. Neler gördük?

1) Beşiktaş’ta en büyük sorunun el freni olan Pjanic olduğunu gördük. Yana ve geriye oynayarak takımın hızını ve temposunu düşüren ve orta sahada başlayacak hücumları durduran maalesef en pahalı oyuncusu Pjanic'miş. Bunu fark ettik.

2) Bir takım atak yapar. Ne için yapar? Net pozisyon bulup gol atmak için yapar. Takım net fırsatlar yakalıyor ama maalesef gol vuruş isabet oranları çok düşük olan Kenan ve Teixeira gibi oyuncular olursa ve golleri kaçırırlarsa Önder Hoca ne yapsın? Golü gidip kendi mi atsın? Güven mükemmel oynamasına rağmen o da kaçırdı. Bu sporcuların haftanın üç günü takım antrenmanları haricinde saatlerce bireysel gol vuruşu çalışmaları lazım.

3) Kapanan savunmalara karşı kanatlardan yaptığınız ortalarda bekleriniz final paslarında yetersiz ise artık gol atma şansınız duran toplar, kornerler, fauller. Vida, Welinton ve Necip, hırslı ve gol yapma arzularıyla birçok maçta kurtarıcı oluyorlar.