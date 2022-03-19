Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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İnatçı hakem

Trabzonspor, Rizespor deplasmanında çok ağır bir sahada ortaya istediği performansı koyamadı. Nedenlere bakacak olursak:

1- Hakem, bu maçı neden iptal etmedi? Neden bu sporcuların bu kadar ağır sahada ve futbol oynanmayacak bir yerde ısrarla müsabakayı oynattı? Anlaşılır gibi değil. Çizgiler görülmediği için hem futbol kalitesi düştü hem de hakem kendi kalitesini düşürdü.

2- Bu tür futbol oynanmayacak sahada artık futbolcular birbirleriyle mücadele edecekler daha çok kazanmak isteyen daha çok sahada mücadele gücünü ortaya koyan ve rakibi oynatmayan, rakibi hataya zorlayan, karambol ve seken topları takip eden takım avantaj sağlayacaktır. Takımınız ne kadar iyi olursa olsun aynı direnci göstermezseniz iyi sonuç almanız mümkün değil.

3- Ceza sahası içerisindeki bütün oyuncular rakibin yapmış olduğu akınlarda, yapılan ortalarda ceza sahası içerisinde stop yapmaz. Çünkü bu hava şartlarında stop yapmak, top sürmek, geri pası vermek çok zordur. Bunu Nwakaeme'nin bilmesi gerekir. Yapmış olduğu bir yanlış stop, Trabzonspor'un gol yemesine neden oldu ve Rizespor'u bu gol ateşledi. Ev sahibi ekip kümede kalma umuduyla ölümüne oynadı.

4- Trabzonspor rakibin oynamasına müsaade etti. Özellikle ikinci yarıları iyi oynayan Trabzonspor, bu sahada istediği futbolu oynayamadı. Üç acemice penaltı golüyle de sahadan mağlup ayrıldı.