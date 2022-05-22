Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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İyi ki Ahmet Nur Çebi başkan var

BEŞİKTAŞ'IN ligin son maçında kendi evinde aldığı sonuç hayal kırıklığı… Sezon başından bu yana kadar ligin bana göre en başarısız takımı Beşiktaş'tır. Trabzonspor'dan sonra en iyi futbolcu kadrosuna sahip olmasına rağmen ligde almış olduğu sonuçlar taraftarı son derece mutsuz etti.

Başlıca nedenleri yıldız diye alınan Batshuayi, Teixeira ve Pjanic'in takıma hiç katkı sağlayamaması. Teknik direktör değişimleri Beşiktaş'a çalkantılı ve başarısız bir dönem yaşattı. Başkan Ahmet Nur Çebi camiayı toparlamasaydı hiç kimse kulübü bu kadar ayakta tutamazdı. İyi ki Ahmet Nur Çebi var.