Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Marafona

Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında özellikle ilk yarıda mükemmel bir performans ortaya koyarak galibiyete ulaştı. Şampiyona yakışır oynadı.

1- Trabzon'un ataklarında top gelince Cornelius tutamıyordu. Çok top kaybediyor, çok pas hatası yapıyordu. Her geçen gün kendini geliştiren Cornelius artık Visca, Nwakaeme ve Bakasetas ile uyum içinde. Topu tutuyor, koruyor, kaptırmıyor. Bütün etkili atakların net pozisyonlar üretmesini sağlıyor. Cornelius büyük bir kazanç.

2- Trabzonspor'un erken golü bulmasında rakip kaleci Marafona'nın ısrarla kaleden oyunu başlatma arzusu ve çok riskli oynaması rol oynadı. Ceza sahası içinde pas denemeleri atılan gollere katkı sağladı. Ayrıca Trabzonspor'un hücumdaki baskısı önemliydi. Cornelius, Bakasetas, arkadan Siopis ve Dorukhan ile Alanyaspor'un hücuma çıkmasına müsaade etmediler. Rakibi hataya zorlayarak kazandıkları topları gole çevirdiler. Trabzonspor'un rakibe çok iyi baskı yapması ve Bakasetas ile Dorukhan'ın oyunu çok iyi yönlendirmeleri, galibiyette önemli rol oynadı.

3- Trabzonspor'a Visca'nın gelmesiyle iki kanat da çok iyi çalışıyor. Solda Nwakaeme bir veya iki kişiyi ekarte edip gol atıyor, attırıyor. Sağda Visca aynı şekilde gol atıyor, mükemmel asistler yapıyor. Hem gol atan hem gol attıran iki tane çok üst düzey oyuncunun olması, Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyor.

Sonuç olarak Abdullah Hoca, ikinci yarı rakip bastırınca doğru değişiklikler yaptı. Djaniny ve Kouassi'yi oyuna alması yerindeydi.