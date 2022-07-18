Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Trabzon avantajlı, Fener forvet almalı

Trabzonspor’un şampiyon olmuş ve oturmuş bir kadrosu vardı, yeni sezon öncesi eksik mevkilere doğru takviyeler yaptılar; gelecek sezon da şampiyonluğun en büyük adayı onlar. Özellikle sol bek ihtiyacı vardı eğer Eren Elmalı beklenen performansı sergilerse büyük bir eksikliği gidermiş olacak. Trabzonspor'a mutlaka bir forvet şart, tek forvetle takım üç kulvarda mücadele edemez bu yüzden mutlaka kaliteli ve Cornelius oynamadığında onu aratmayacak bir forvete ihtiyaç var. Ama yine de en iyi kadro Trabzonspor'da…

Fenerbahçe’de stoperde Min Jae Kim giderse eğer yeri nasıl dolduracak? Türkiye'nin en iyi stoperi Kim. Fenerbahçe eğer şampiyonluğa oynayacaksa Kim'i satmamalı. Forvet hattına da daha kaliteli takviyeler yapmalı. Yoksa bu forvet hattıyla Fenerbahçe şampiyon olamaz. Fenerbahçe'nin çok doğru bir transfer politikası izlediğini göremiyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olmak istiyor fakat mevcut kadro şampiyonluk için yeterli değil.

F.BAHÇE bir forvet transferi yaparsa Trabzonspor ile şampiyonluğun en büyük adayı olur. Beşiktaş da çok büyük bir güç kaybetti, Galatasaray ise takım ruhu yaratana kadar zamana ihtiyacı olacak.

Maalesef ligimiz Türk futbolcu destekli Afrika Ligi'ne döndü; mutlaka yabancı konusunda doğru bir planlama yapılarak sayı azaltılmalı.