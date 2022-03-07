Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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VAR iyi ki var

FENERBAHÇE-Trabzonspor müsabakaları tahmini zor maçlardır. Çünkü derbidir. Bakalım neler oldu?

1- Fenerbahçe taraftarını kutlamak gerekiyor. Maçın yıldızıydı. Fenerbahçe'nin aldığı puanlardaki en büyük katkının taraftarda olduğunu gördük. Müthiş bir destek.

2- Fenerbahçe'nin daha çok kazanmak istediğini ve ruhunu ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Zininsel olarak da müsabakaya çok iyi hazırlandığını gördük. Trabzonspor ise özellikle Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra rakibi küçümsemesi, garanti kazandık gözüyle bakması

ve büyük konsantrasyon düşüklüğü nedeniyle sıkıntı yaşadı. Ligdeki büyük fark da Trabzonspor'un motivasyonunu düşürdü.

3- İsmail Hoca, Trabzonspor'un zayıf yönlerini çok iyi gördü. Nwakaeme ile Visca'nın geri gelmediğini bildiği için, Samuel ve Szalai ile birlikte iki kanattan da yapmış olduğu etkili akınlarla, Trabzonspor'a karşı çok pozisyon üretti. Trabzonspor'da iki bekten Puchacz futbolu hiç bilmiyor. Peres ise son derece formsuz. Kanatlardaki bu üstünlük Fenerbahçe'yi müsabakaya ortak yaptırdı ve istediğini aldırdı.

4- Cornelius'un formsuzluğu, Abdullah Hoca'nın ısrarla Bakasetas, Abdulkadir Ömür ve Visca'yı beraber sahaya sürmesi Trabzonspor'un dengesini bozdu. Fenerbahçe 10 kişi oynamasına rağmen futbol olarak hiç ezilmedi. Mücadele gücünü son dakikaya kadar taşıdı. Hak ettiği puanı aldı.

SONUÇ olarak bir kez daha gördük ki VAR, dünya ve Türk futbolu için iyi ki var. Birçok yanlış kararları düzeltebiliyor.