Adana Havalimanı kapatılamaz…

Adana'da, Şakirpaşa Havalimanı önünde bir gösteri yapılarak, Adanalıların havalimanlarının kapatılması yönündeki gelişmelerden duyduğu rahatsızlık seslendirildi.

Bu toplantı için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak Adanalıları Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatılmaması için tek ses olmaya çağırdı.

Zeydan Karalar, çağrısında “Siyaset meydanı değil hava meydanı” diyerek, “Hangi partiden olursanız olun, hep birlikte gelin Adana Havaalanının kapatılmak istenmesine karşı çıkalım” dedi.

Ve buluşma saati gelince havalimanı önünde buluşuldu.

Burada Zeydan Karalar, Şakirpaşa Havalimanı’nın Adana için öneminden söz etti.

Rize ve Trabzon illerinden örnekler verdi.

Trabzon ve Rize'yi, Adana ve Mersin gibi kıyaslayabiliriz.

Bu ikilin de arasında sadece 75 kilometre var.

Trabzon'un nüfusu 850 bin, Rize'nin ki ise 350 bin.

Ve Trabzon Havaalanının yanı sıra geçtiğimiz günlerde hatırlayacağınız gibi Rize'de de havalimanı yapıldı ve hizmete girdi.

Her iki ilin toplam nüfusu 1 milyon 200 bin ediyor.

Oysa mültecileri de dahil ettiğimiz zaman, Adana'nın nüfusu 3 milyon, Mersin'in de de nüfusu 3 milyon.

Toplam 6 milyon nüfus ediyor.

İşte Zeydan Karalar bunu seslendiriyor: Madem bir milyon 200 bin nüfuslu Rize ve Trabzon iki havaalanını birden kaldırıyorsa o zaman 6 milyon nüfuslu Adana ve Mersin iki havaalanını rahat rahat kaldırır diyor.

Bir de Osmaniye'yi ilave ettin mi işte sana 7 milyon nüfus. Bence burada Zeydan Karalar'ın verdiği örnek çok yerinde ve çarpıcı.

Evet artık gerçekçi olmak lazım.

Evet, belki gerek yoktu, belki Türkiye'yi sıkıntıya sokacak bir yatırımdı, çok tartışıldı, çok konuşuldu ama olan oldu.

Çukurova Bölgesel Havalimanı artık Mersin sınırları içine yapıldı ve yakında da hizmete girecek.

Karalar'ın da dediği gibi buna Adanalıların itirazı yok.

Fakat bu durum Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatılmasını gerektirmez.

Her iki havaalanı da açık kalarak hizmete devam edebilir.

Kargo taşımacılığı Yeni Havalimanına yönlendirilebilir.

Sonuçta ne olursa olsun Adana, 85 yıldır kullanılan Şakirpaşa Havalimanı’ndan mahrum edilemez.

Adana gibi Türkiye'nin en büyük ve en önemli şehirlerinden birisinde havalimanı olmaması kabul edilemez.

Üstelik birçok açıdan dünya lideri bir havalimanına sahibiz.

Güvenlik ve şehre mesafe, intikal gibi alanlarda dünyadaki 41 bin havaalanı içinde lider konumdayız.

Havacılık uzmanı Rahmi Süren bunları yıllardır anlatıyor.

Rahmi Süren demişken…

Kendisi, yıllardır gazete gazete, kapı kapı gezerek Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatılmaması için mücadele ediyor.

Havalimanı önündeki protesto sırasında da kendisine söz verilerek konuşturuldu.

Rahmi Bey'in söyledikleri arasında bir nokta var ki çok önemli.

O da Şakirpaşa Havalimanı’nın Türkiye'deki NATO apronlu tek havaalanı olması…

İncirlik'in önemi malum.

İncirlik'teki herhangi bir sıkıntı durumunda yakında uygun bir pist olması çok önemli.

İşte Şakirpaşa'nın stratejik taraflarından birisi de bu.

Şakirnpaşa'nın Adana'da kalması için ve Adanalıların bu konuda harekete geçmesi için daha bir sürü sebep var.

Ancak maalesef biraz geç kalındı.

Rahmi Süren Bey bunları yıllardır anlatırken, kulak verilip böyle bir kampanya için daha erken harekete geçilmeliydi.

Sonuçta havaalanının temeli 2013 yılında atıldı.

Şimdi oldu yıl 2022 ve lobi faaliyetine yeni başlıyoruz.

Bir de havaalanı önündeki kalabalık keşke daha fazla olsa, sadece partililer değil her kesimden halkın katılımı daha yoğun biçimde sağlansaydı.

Fakat ne olursa olsun, yine de zararın neresinden dönülse kardır.

Evet, biz de sayın Zeydan Karalar ve havaalanı önündeki Adanalı vatandaşlar gibi söylüyoruz: Adana Havaalanı kapatılmamalı…

Kapatılamaz!…

Hangi partiden olursa olsun, Adanalılık ruhu taşıyan her yaştan, her meslekten, her siyasi görüşten, her inançtan kişiler, ortak Adanalılık paydasında birleşerek bu konuda güç birliği yapmalılar.

Haydi Adana!

Başarabiliriz!…

Şu seçim atmosferinde iktidarın da Adana'yı küstüreceğini hiç mi hiç tahmin etmiyoruz.

O zaman ne duruyoruz?

Bastırmak için tam sırası!…