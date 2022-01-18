Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Adanalı yine cezalandırıldı mı?

Adana'da Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının aylardır hummalı bir çalışma ile sürdürdükleri ve her satırına, her çizimine kadar titizlikle hazırladıkları metronun 2. Etap Projesi, maalesef yine Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı Yatırım Programları içinde yer almadı.

Yani anlayacağınız onaylanmayıp, Cumhurbaşkanından veto yedi.

Oysa her Adanalının yakından tanık olduğu gibi Adana'da kent içi ulaşım, her ne kadar şu son günlerde akaryakıt zamlarının etkisiyle biraz rahatlamış gibi görülse de aslında içinden çıkılması zor bir halde.

Sabah ve akşam saatlerinde Adana'da trafikte tıkanmayan ana cadde, kavşak, bulvar neredeyse yok.

Özellikle şehrin kuzey-güney ve batı-doğu istikametlerinde büyük sayıda yolcu taşıyacak toplu taşım gereçlerine ihtiyaç var ki bunların başında da metro geliyor.

Aytaç Durak döneminde uzun bir inşaat süresi sonrası yapımı tamamlanan metro, yapılan tüm eleştirilere rağmen şu an on binlerce Adanalıyı taşıyarak hizmet ettiği güzergahta büyük bir trafik yükünü omuzluyor.

Elbette ki bu sadece bir hat ve bütün büyük metro güzergahlarının bulunduğu şehirlerde metro birçok hattan oluşur ve kentin farklı alanlarına dağılarak kentin trafik sorununu çözer.

Dünyanın bütün gelişmiş metro ağına sahip ülkelerinde durum böyledir.

Adana'da ise sadece bir çizgi gibi tek bir hattan gitmektedir.

Elbette Aytaç Durak'ın başlattığı bu metro hamlesinin devam ettirilmesi, bu hattın yanında farklı bölgelere metro hatlarının inşa edilmesi gerekirdi.

Bu şimdiye kadar yapılmamıştı.

Fakat sonraki dönemde Adana Büyükşehir Belediyesi metronun 2. etabı için çalışmalara başladı.

Bu arada metronun birinci etabının büyük borçları vardı ve Adanalı bu borçlarla birlikte metronun Ulaştırma Bakanlığı'na devrini istiyordu.

Adanalı bu iki talebi çeşitli dönemlerde yüksek seslerle sık sık dile getirdi.

Ancak metronun, doğan ve doğacak Adanalı çocukların bile borçla doğuyor ve doğacak olmasına sebep olan 1. Etap borçlarının Ulaştırma Bakanlığınca devrinin gerçekleşmemesinin yanı sıra üstüne üstlük şimdi bir de metronun 2. etabı için onay verilmedi.

Oysa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın çok üzerinde durduğu bu proje için Büyükşehir'in Hazine ve Planlama kurumları deneyimli bürokratı Genel Sekreter Ergül Halisçelik, ekibiyle birlikte titizlikle ve çok sıkı çalışarak projenin en verimli, en uygulanabilir biçimde olmasına çalışmıştı.

Başta Zeydan Karalar ve Ergül Halisçelik'in sırf bu projesi için Ankara'yı su yolu gibi yaptıklarını defalarca gidip gelerek yetkililerle, bürokratlarla görüştüklerini biliyorum.

Projenin her safhasını Ankara'daki bürokratlarla birlikte götürerek, onaylanması için bir engel çıkmasının önüne geçmeye çalıştılar.

Proje titizlikle hazırlandı.

En önemli unsur olan finans sorunu da çözüldü.

İş artık sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Cumhurbaşkanı'nın oluruna yani onayına kalmıştı.

Ancak Cumhurbaşkanlığı 2022 Yatırım Programında gördük ki yine onay yok.

Yine Adana devre dışı.

Adana yine saf dışı.

Adana yine üvey evlat…

Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi Adana'da da CHP'ye oy veren seçmenler, Adanalılar cezalandırılıyor anlaşılan.

Bunun başka açıklaması olamaz diye düşünüyorum.

Ben düşüncelerini öğrenmek için Zeydan Karalar'ı arayıp fikrini sordum.

Zeydan Başkan, bu konuda son derece soğukkanlı ve ılımlı yaklaşıyor olaya.

Hiç tepki vermiyor.

Sadece çok üzgün olduğunu belli ediyor ve “Neden onaylanmadığını bilmiyoruz. Biz Cumhurbaşkanlığımızın onaylamasını beklerdik. Tekrar onaya sunacağız.” demekle yetiniyor.

Karalar, ortamı germek istemiyor.

Çünkü onun amacı üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil.

Kavganın Adana'ya bir yarar sağlamayacağını biliyor.

Aksine Adana kamuoyunu bu konuda harekete geçirmek istiyor.

Fakat Adana kamuoyunda maalesef bu konuda bir hareket ve birliktelik yok.

Burada Adana'nın iktidar Partisi olan AKP milletvekillerine, Parti Sözcüsü olan Adana Milletvekili Ömer Çelik'e sormak istiyorum:

Neden Adana'yı bu hizmetten mahrum ediyorsunuz?

Ya da şöyle sorayım; metronun onaylanması için cumhurbaşkanını ikna etmeye çalıştınız mı?

Zatıalileriniz olur verdi mi, yoksa “onaylanmaması için mi çalıştı?”

Neticede Adanalı milletvekilleri olarak Adana'ya ne zaman ne gibi bir hizmette bulunacaksınız?

Cevap istediğim bir sorum da; Adana Sanayi ve Ticaret Odaları, Adana Borsası, Organize Sanayi Bölgesi, esnaf odaları, iş adamları dernekleri gibi sivil toplum kuruluşlarına…

Ya sizler, bu konuda artık ne zaman baskı unsuru olacaksınız?

Henüz zamanı gelmedi mi daha?

Ne zaman kuvvetli bir Adana lobisi oluşturacaksınız?

Zor ve sıkıntılı yıllar geçiren Adana'nın bu kadar geri gitmesinde ve yatırımlarının önü kesilmesinde sizin sessizliğinizin payı hiç yok mu?

Gerçekten bunu düşündünüz mü?

Nereye gittiğimizin farkında mısınız, şehir olarak?

Lafla peynir gemilerinin yürümediği, artık icraata geçmek gerektiğini görmüyor musunuz?

Buradan başta iktidar partisi milletvekilleri olmak üzere parti ayrımı yapmadan bütün milletvekillerine ve bütün sivil toplum örgütlerine, odalara, derneklere, meslek kurumlarına seslenmek istiyorum:

Gün politika yapılacak, siyasi tartışmalara girilecek gün değil.

Adana kan kaybediyor.

Adana'nın trafiği içinden çıkılmaz bir hal almış durumda.

Yarın bir gün hiç birimiz iş yerlerimize, evlerimize , fabrikalarımıza, başkanı , yöneticisi olduğumuz odalara, derneklere, iş yerlerine gidemeyeceğiz.

Zamanımız yollarda geçecek.

Biz işimize, randevularımıza geç kalacağız; çocuklarımız okullarına zil çalmadan yetişemeyecek.

Artık bir araya gelerek Adana lobisini kurmayı, güçlü biçimde ses çıkarmayı ne zaman başaracağız.

Bakınız, Adana'nın sorunları artık içinden çıkılamayacak biçimde bir seyre doğru gitmektedir.

Artık köprüden önceki son çıkıştayız.

Bu çıkışı ıskalarsak, Adana'yı bir bilinmeze doğru sürüklemeye devam ederiz…

Duvara toslarsak ya da uçurumdan yuvarlanırsak da bilin ki hepimiz aynı trendeyiz…