Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Koca ilçeye atayacak amir, müdür bulamadınız mı?

80. ilimiz olan Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde geçtiğimiz günlerde Gaziler Günü kutlanması sırasında ilginç bir olay dikkatimi çekti.

Önce size, bununla ilgili haberi okuyup sonra gündeme getireceğim diğer detaylara bakalım isterseniz. Haber şöyle:

“19 Eylül Gaziler Günü için Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törene Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran. Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, gazilerimiz, kurum müdürleri ve amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan tören, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımız okunması ile devam etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Jandarma Astsubay Batuhan Kepir’in günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı yapması ile devam eden tören, Gazi İlkokulu öğretmenlerinden Azra Mihraç Bederek ve Ecrin Güveloğlu’nun Gaziler Günü adlı şiirlerini okumaları ile son buldu…”

Evet haber böyle şimdi de isterseniz bu haberdeki dikkatimi çeken ayrıntılara bir göz atalım birlikte.

Dikkat ettiyseniz haberde Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran’ın yanında bir emniyet müdürü veya amiri ya da bir jandarma komutanı rütbeli bir kişi yer almıyor.

Sumbas Osmaniye’nin bir ilçesi.

Osmaniye de bildiğiniz gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de şehri olan bir ilimiz.

Fakat bu ilçeye atanacak bir emniyet amiri ya da müdürü ile rütbeli bir jandarma komutanı bulamamışlar demek ki koca ilçede Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran’a bir astsubay ile bir komiser yardımcısı vekalet ediyor.

Törenlere de baktığımız zaman kaymakamının yanına bir polis memuru diyebileceğimiz rütbede bir kişiyle bir astsubay eşlik ediyor.

Elbette bütün emniyet mensuplarımız bütün askeri mensuplarımız rütbeleri olsun ya da olmasın ya da rütbeleri ne olursa olsun çok değerlidir çok kıymetlidir onlara laf söyletmeyiz ve onları her zaman saygıyla anarız.

Ancak iş devlet töreni ve devlet erkanı olunca biraz hiyerarşiye dikkat etmek gerek değil mi?

Ben Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran’ı dışarıdan dikkatli takip ediyorum kendisinin son derece başarılı ve çalışkan bir görevde olduğu yönünde izlenimlerim ve duyumlarım var.

Kendisine işlerinde başarılar diliyorum ancak burada sözüm Osmaniye’deki Valilik makamındaki yetkililere Koskoca Sumbas ilçesinde bir emniyet amiri rütbesinde kadrosunda görev yapacak, en azından bir baş komiser ya da askeriyede görev yapacak en azından bir teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı düzeyinde bir komutanı bulamadınız mı?

Olmuyor devlet törenlerinde İlçe Emniyet Müdürüne ve ilçe jandarma komutanına bir astsubay ya da uzman çavuşun, bir komiser yardımcısının ya da polis memurunun refakat etmesi hoş olmuyor.

Umarız Osmaniye Valiliği ve Jandarma Alay Komutanlığı yetkilileri bu eksikliği en kısa zamanda halleder ve Sumbas’a rütbelerine uygun derecedeki görevliler atanır.

Ben Osmaniye’de Emniyet Müdürlüğü’nde bu göreve uygun emniyet amirlerinin bulunduğuna ve atanma beklediğine inanıyorum aynı şekilde Osmaniye’nin askeri kadrosu içinde de bu göreve uygun rütbedeki subaylar mutlaka vardır yetkililerin bu konuda duyarlı davranmalarını bekliyorum.