Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Milletin takati kalmadı!

Elektrik zamları insanları çıldırtma noktasına getirdi.

Nasıl getirmesin ki?

Geçen ay 300 lira gelen eve, 1300 lira.

150 lira gelen eve 600 lira.

500 lira gelen eve 2 bin lira gelirse insanlar nasıl çıldırmasınlar.

Asgari ücreti 4 bin 253 TL yapmışlardı.

Asgari ücretle verilen zammın iki katını, elektrik, doğal gaz ve akaryakıta gelen; oradan da çarşıya pazara yansıyan zamlarla geri aldılar.

4253 TL'lik asgari ücretin yarısı kiraya gider, dört biri de elektrik faturasının olunsa; asgari ücretli kalan bin TL ile ay sonunu nasıl getirecek?

Zaten çarşı Pazar da hiçbir şeyin yanına yaklaşılmaz olmuş.

Domates 18 TL, salatalık 25 TL, biber 20 TL, patlıcan 25 TL, patates 5 TL, marul 8 TL, turp 5 TL, elma 7 TL olmuş. Bir bağ maydanoz bile 3 TL olursa gerisini siz düşünün.

Eskiden tıklım tıklım olan pazarlarda şimdi in cin top oynuyor durumda.

Vatandaş zaten eti, sütü, yoğurdu unutma noktasına geldi.

Gücü zor bela yumurtaya yetiyor, o da şimdilik.

Pazardan alışveriş yapamayan vatandaş “Hiç değilse evime gider bir çay demler iki yumurta kırar yerim” diye düşünüyor ama orada da kendisini soğuk bekliyor.

Yüksek elektrik, doğal gaz faturası yüzünden klimayı, kombiyi yeteri kadar açamayınca içtiği çayın bile zevkine varmıyor.

Battaniyenin altına girip ısınıyor.

Evde durum böyle de iş yerlerinde çok mu farklı.

Orada da elektrik faturaları daha da büyük meblağlara ulaşıyor.

2 bin TL fatura ödeyen esnaf artık 5 bin TL'lik faturalarla karşılaşıyor.

Tabi bu durum da müşteriye yansıyor.

Türkiye'de hiç olmadık bir şey oldu, bazı kafe ve lokantalar vatandaştan elektrik parası almaya başladı.

Evde, iş yerinde, sokakta karşılaştığım, görüştüğüm herkes ama herkes elektrik faturalarının yüksekliğinden söz ediyor.

İşte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam bu sırada söylediği “Ben zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim” sözü, çok dikkate değer oldu.

Kılıçdaroğlu, evine gelen elektrik faturasını elbette ödeyebilecek durumdadır ama milletin isyanını yansıtıyor elbette.

Bu arada iktidarın elektrik faturaları konusunda bir düzenlemeye gidecek olduğu söylentileri umutlandırma değil.

İnsanlar şimdi iktidarın elektrik zamları konusunda yapacağı indirimi dört gözle bekliyor.

Tabi burada adam akıllı bir indirim olmalı.

Öyle yüzde 20'lik falan indirim milletin derdine çare olmaz.

Buradan iktidar yetkililerine seslenmek istiyorum:

Milletin durumu çok fena.

Artık insanların takati kalmadı.

Her an yıkılabilirler…

Ama siz de yıkılan bu enkazın altında kalırsınız.

Bunu da böyle bilesiniz!…