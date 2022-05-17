Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Mezarlıktaki yeşil alanlar satılmamalı

Şehirler büyüdükçe, nüfus arttıkça, doğumlar kadar ölümler de doğal

olarak arttıkça, mezarlık talebi de, düzeni de kendini hatırlatıyor.

Ne yazık ki Adana da, bu açıdan şanslı bir il sayılmaz.

Daha birkaç gün önce Ramazan Bayramı nedeniyle oluşan yoğunluk

nedeniyle Buruk, Kabasakal ve Asri Mezarlıkta birçok tartışma ve

kavgalar yaşandı.

Kavgaların sebebi; mezarlık önlerindeki park alanlarının yetersizliği…

Mezarlıkların içinde de kurulumdan, plandan ve sonradan yolların

satılmasından kaynaklanan farklı sorunlar var.

Adana'nın en eski mezarlığı olan Asri Mezarlıkta, yollardan mezar yerine

ulaşabilmek için ne yazık ki birçok mezarın üzerinden atlamak gerekiyor.

Buruk Mezarlığı da eski ve çok büyük bir mezarlık olduğundan her yıl

daha da kalabalıklaştı.

Mezarlıklardaki izdihamların bir nedeni de tek giriş –çıkışın olması. Oysa

giriş ve çıkış kapılarının sayıları artırılıp bir de farklı yönlerden yapılabilse

böyle sorunlar olmayacak.

Asri Mezarlık eskiden bu kadar yoğun değildi, ancak zaman içinde

mezarlık içindeki yollar da hatırlı kişilere kabir yeri açmak için satılmaya

başlayınca , ortada ne plan, ne de düzen kaldı.

Özellikle yağmur, çamurlu günlerde mezarlık ziyaretleri bu yüzden büyük

sıkıntıları yol açıyordu, Asri Mezarlıkta…

Şimdi de Kabasakal Mezarlığında benzer uygulamaların yapıldığına dair

duyumlar almış ama pek de ihtimal vermemiştim.

En azından ibret alınacak bir Asri Mezarlık örneği vardı yetkililerin

önlerinde.

Neyse ki söylentiler doğru değilmiş.

Kabasakal Mezarlığı, Aytaç Durak döneminde Adana'ya kazandırılan bir

mezarlık ve Adana'nın en düzenli mezarlığı.

Mezarlıkta, kabir parselleri dar tutulmuş ve ara yollar konularak ferahlık

getirilmiş, kabir ziyaretlerinin yaz, kış ; yağmurda çamurda rahatça

yapılması sağlanmış.

Yani Asri Mezarlıktaki gibi, kabirlerin üzerinden atlamak gibi bir sıkıntı

ortadan kaldırılmış.

Geniş caddeler ve ara yollar Kabasakal Mezarlığı'na bu yönden bir

ferahlık duygusu veriyor ve vatandaşlara kolaylık sağlıyor.

Ara yolların satılması gibi bir uygulama geri dönüşü olmayan sakıncalara

yol açardı.

Neyse ki gerçekleşmedi.

Fakat Kabasakal Mezarlığı'ndaki İdare Binasının arka tarafındaki yeşil

alan ve ortak kullanım alanları gibi alanların hatırlı kişilere satılmaya

başlandığı haberi ne yazık ki doğru çıktı.

Üstelik bu hatırlı kişiler içinde bir de bir kurumun “başkanı” varmış…

Buna benzer yeşil alanlar ve sosyal donatı alanlarının böyle satışı

olacakmış daha.

Mezarlığın imar düzeni buna nasıl izin veriyor, nasıl bir değişiklik

yapılmış bilemem ama buraların da hatırlı kişilere satılacağını ya da

yüksek bir bedeli olacağını düşünmek mümkün.

Sade vatandaşlar için ise bildiğiniz gibi, Kabasakal Mezarlığı'nın en uzak

bölgelerine, henüz bir düzen yapılmamış, yolu, asfaltı, parkesi olmayan,

inişli yokuşlu, kışın çamurlu taraflarına yer gösteriliyor.

Bazı hatırlı kişiler ise hemen mezarlığın girişinde üstelik de kamu alanı

olması gereken yerlerin kabir alanlarına dönüştürülmesiyle buralardan

mezarlık yeri satın alıyorlar.

Bu eşitsizlik ve vatandaş ayrımcılığı yaratan, çok can sıkıcı bir durum.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir uygulama yapması çok yanlış.

Yapılması gereken, Adana'nın en düzenli mezarlığı olan Kabasakal

Mezarlığında sosyal alanları satmak değil.

Aksine oraları vatandaşların dinleneceği, oturacağı alanlar haline

getirmek gerek.

Kabasakal’ı , Asri Mezarlığa benzetmeyin!

Bu yanlıştır. Derhal vazgeçilmelidir!..

Buna Adanalı çok büyük tepki gösterir!..

Hatırlı kişilere, yeşil alanı, ortak kullanım alanını satmak da ne demek

oluyor?

Adanalı vatandaş arasında böyle bir ayrımcılık olabilir mi?

Parası olan ayağına taş değmeyecek biçimde merkez yerlerde kabirlere

kavuşsun, parası olmayan çamurlar içinde debelensin mi?

Duyunca inanamadığım, ancak araştırınca doğruluğunu anladığım bu

uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.

Yapılması gereken, çevresi geniş arazilerle kaplı olan Kabasakal

Mezarlığını genişletmek, hatta Adana'ya bu kapasitede bir mezarlık daha

kazandırmaktır.

Ben bu işin takipçisiyim.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar, benim

arkadaşım, dostum, yazlık komşum olabilir ama bu durum Adana'nın âli

menfaatlerine aykırı bir durumdur.

Bu yüzden gazetecilik anlayışım, bu konuyu yazmayı gerektirir.

Amaç belediyeye gelir getirmek ise bunun mezarlıkta halka ait yerleri

satarak karşılamak isteği çok saçma.

Buradan ne kadar gelir gelecek?

Belediye ne kadar kazanacak?

Büyükşehir'in borçlu olduğunu ve gelir elde etmeye ihtiyacı olduğunu

biliyoruz ama herhalde kimsenin aklına böyle bir yöntem gelmemiştir.

Buradan yetkililere uyarı görevimi de yapmış olayım.

Adana halkının, mezarlıkların adeta peşkeş çekilmesinden çok rahatsız

olacağını biliyorum.

Adanalı rahatsız olursa, rahatsız da eder!..

Bu yüzden, bu işin sorumlularını da bir an önce yanlıştan dönmeleri

konusunda uyarıyorum…