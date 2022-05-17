Mezarlıktaki yeşil alanlar satılmamalı
Şehirler büyüdükçe, nüfus arttıkça, doğumlar kadar ölümler de doğal
olarak arttıkça, mezarlık talebi de, düzeni de kendini hatırlatıyor.
Ne yazık ki Adana da, bu açıdan şanslı bir il sayılmaz.
Daha birkaç gün önce Ramazan Bayramı nedeniyle oluşan yoğunluk
nedeniyle Buruk, Kabasakal ve Asri Mezarlıkta birçok tartışma ve
kavgalar yaşandı.
Kavgaların sebebi; mezarlık önlerindeki park alanlarının yetersizliği…
Mezarlıkların içinde de kurulumdan, plandan ve sonradan yolların
satılmasından kaynaklanan farklı sorunlar var.
Adana'nın en eski mezarlığı olan Asri Mezarlıkta, yollardan mezar yerine
ulaşabilmek için ne yazık ki birçok mezarın üzerinden atlamak gerekiyor.
Buruk Mezarlığı da eski ve çok büyük bir mezarlık olduğundan her yıl
daha da kalabalıklaştı.
Mezarlıklardaki izdihamların bir nedeni de tek giriş –çıkışın olması. Oysa
giriş ve çıkış kapılarının sayıları artırılıp bir de farklı yönlerden yapılabilse
böyle sorunlar olmayacak.
Asri Mezarlık eskiden bu kadar yoğun değildi, ancak zaman içinde
mezarlık içindeki yollar da hatırlı kişilere kabir yeri açmak için satılmaya
başlayınca , ortada ne plan, ne de düzen kaldı.
Özellikle yağmur, çamurlu günlerde mezarlık ziyaretleri bu yüzden büyük
sıkıntıları yol açıyordu, Asri Mezarlıkta…
Şimdi de Kabasakal Mezarlığında benzer uygulamaların yapıldığına dair
duyumlar almış ama pek de ihtimal vermemiştim.
En azından ibret alınacak bir Asri Mezarlık örneği vardı yetkililerin
önlerinde.
Neyse ki söylentiler doğru değilmiş.
Kabasakal Mezarlığı, Aytaç Durak döneminde Adana'ya kazandırılan bir
mezarlık ve Adana'nın en düzenli mezarlığı.
Mezarlıkta, kabir parselleri dar tutulmuş ve ara yollar konularak ferahlık
getirilmiş, kabir ziyaretlerinin yaz, kış ; yağmurda çamurda rahatça
yapılması sağlanmış.
Yani Asri Mezarlıktaki gibi, kabirlerin üzerinden atlamak gibi bir sıkıntı
ortadan kaldırılmış.
Geniş caddeler ve ara yollar Kabasakal Mezarlığı'na bu yönden bir
ferahlık duygusu veriyor ve vatandaşlara kolaylık sağlıyor.
Ara yolların satılması gibi bir uygulama geri dönüşü olmayan sakıncalara
yol açardı.
Neyse ki gerçekleşmedi.
Fakat Kabasakal Mezarlığı'ndaki İdare Binasının arka tarafındaki yeşil
alan ve ortak kullanım alanları gibi alanların hatırlı kişilere satılmaya
başlandığı haberi ne yazık ki doğru çıktı.
Üstelik bu hatırlı kişiler içinde bir de bir kurumun “başkanı” varmış…
Buna benzer yeşil alanlar ve sosyal donatı alanlarının böyle satışı
olacakmış daha.
Mezarlığın imar düzeni buna nasıl izin veriyor, nasıl bir değişiklik
yapılmış bilemem ama buraların da hatırlı kişilere satılacağını ya da
yüksek bir bedeli olacağını düşünmek mümkün.
Sade vatandaşlar için ise bildiğiniz gibi, Kabasakal Mezarlığı'nın en uzak
bölgelerine, henüz bir düzen yapılmamış, yolu, asfaltı, parkesi olmayan,
inişli yokuşlu, kışın çamurlu taraflarına yer gösteriliyor.
Bazı hatırlı kişiler ise hemen mezarlığın girişinde üstelik de kamu alanı
olması gereken yerlerin kabir alanlarına dönüştürülmesiyle buralardan
mezarlık yeri satın alıyorlar.
Bu eşitsizlik ve vatandaş ayrımcılığı yaratan, çok can sıkıcı bir durum.
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir uygulama yapması çok yanlış.
Yapılması gereken, Adana'nın en düzenli mezarlığı olan Kabasakal
Mezarlığında sosyal alanları satmak değil.
Aksine oraları vatandaşların dinleneceği, oturacağı alanlar haline
getirmek gerek.
Kabasakal’ı , Asri Mezarlığa benzetmeyin!
Bu yanlıştır. Derhal vazgeçilmelidir!..
Buna Adanalı çok büyük tepki gösterir!..
Hatırlı kişilere, yeşil alanı, ortak kullanım alanını satmak da ne demek
oluyor?
Adanalı vatandaş arasında böyle bir ayrımcılık olabilir mi?
Parası olan ayağına taş değmeyecek biçimde merkez yerlerde kabirlere
kavuşsun, parası olmayan çamurlar içinde debelensin mi?
Duyunca inanamadığım, ancak araştırınca doğruluğunu anladığım bu
uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.
Yapılması gereken, çevresi geniş arazilerle kaplı olan Kabasakal
Mezarlığını genişletmek, hatta Adana'ya bu kapasitede bir mezarlık daha
kazandırmaktır.
Ben bu işin takipçisiyim.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar, benim
arkadaşım, dostum, yazlık komşum olabilir ama bu durum Adana'nın âli
menfaatlerine aykırı bir durumdur.
Bu yüzden gazetecilik anlayışım, bu konuyu yazmayı gerektirir.
Amaç belediyeye gelir getirmek ise bunun mezarlıkta halka ait yerleri
satarak karşılamak isteği çok saçma.
Buradan ne kadar gelir gelecek?
Belediye ne kadar kazanacak?
Büyükşehir'in borçlu olduğunu ve gelir elde etmeye ihtiyacı olduğunu
biliyoruz ama herhalde kimsenin aklına böyle bir yöntem gelmemiştir.
Buradan yetkililere uyarı görevimi de yapmış olayım.
Adana halkının, mezarlıkların adeta peşkeş çekilmesinden çok rahatsız
olacağını biliyorum.
Adanalı rahatsız olursa, rahatsız da eder!..
Bu yüzden, bu işin sorumlularını da bir an önce yanlıştan dönmeleri
konusunda uyarıyorum…