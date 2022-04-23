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Bakan Nebati Amerika’ya niye gitti?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Amerika'ya bariz para istemeye gitti. Peki, ikna edebildi mi sermaye sahiplerini? Şakkadanak milyarlarca dolar gelir mi? Boş geleceğine buzdolabı magneti getirseydi bari…

“Yatırımcılarla son dönemdeki gelişmeleri konuşarak Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin sunduğu fırsatları kendilerine aktardık” diye konuştu kendisi…

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Güzide ülkemizin sunduğu fırsat, asgari ücretin sadece 290 dolar etmesi, insanların köle fiyatına çalışması… Keşke o iş bu kadar kolay olsaydı… Dana önce Londra'ya gittiğinde de “garantisi benim” modeliyle “bürokrasiyi alaşağı ederiz” demişti. Yeter ki para getirin, yapamayacağımız şey yok ifadesinin üst düzeyden dile getirilmiş hali… Haliyle “Kendine bunu yapan bize ne yapmaz?” diye düşündüler tek kör kuruş yollamadılar.

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Esas enteresanı Nebati'nin katıldığı Yatırımcı Semineri'nin organizatörü, bizzat Erdoğan'ın suç duyurusuyla hakkında manipülasyon yapmaktan Türkiye'de soruşturma başlatılan ABD'nin en büyük bankası JP Morgan'dı… Hani “dış mihrak” dedikleri… Ne olmuştu? Türkiye'nin net rezervlerinin eksiye düştüğünü ilk onlar yazdı. Zamanında dolar/TL 5.20'lerdeyken beklentisini 5.90 olarak açıkladı. Raporun çıktığı gün Türk Lirası yüzde 6 değer kaybetti.

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Talimatla hakkında “Banka, müşterilerini yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde TL satmaya dolar almaya yönlendirdi” suçlamasıyla soruşturma açıldı. Üzerinden yıllar geçti. Sahi ne oldu o inceleme işi? Suçlu mu bulundu? Aklandı mı? Hiçbir sonuç açıklanmadı! Hayret valla…

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Sonrasında net rezervlerin eksiye düştüğünü Financial Times yazdı, Reuters haberleştirdi, Bloomberg'de çıktı. Yabancıların bizi bizden iyi tanıdığı aşikardı… Bir baktık 128 milyar dolar erimiş gitmiş. Nerede diye sorulana kadar eski bakan Berat Albayrak “at izi it izine karıştı” deyip mesleği bıraktı. Şimdi kitap yazıyor.

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Erdoğan; “Kasada” dedi…

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli; “Yastık altında duruyor” dedi…

Başdanışman Yiğit Bulut; “Türkiye'nin hiç bir zaman 140 milyar dolar satılabilir rezervi olmadı” dedi…

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal; “Millete harcadık” dedi…

Merkez Bankası Başkanı; “Satıldı” dedi…

Ekonomi Bakanı; “Yasalara aykırı değil” dedi…

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Yani? Açıklama süsü verilmiş boş konuşmalardı hepsi… Sonuçta dış mihrak JP Morgan haklı çıktı. Para kalmamıştı. İşte Nebati görev aşkıyla bu adamlara gidip “bize güvenin” deyip Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde para istiyor ya… Acaba ne düşünüyor yabancılar bu konuda?