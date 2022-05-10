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Bir mandacı ekonomistin karalaması

Erdoğan “Kimi muhalefet ve mandacı ekonomistler iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşılıyorlar” dedi… Ben aydınlık günler için karamsarlık aşılamaya devam edeyim.

Sarayın ekonomi ile ilgili tek politikası faiz oranları… Hatta takıntısı… Bu uğurda yapılanlar ülke ekonomisinin en büyük sıkıntısı…

Emir komuta zinciri ile çalışan Merkez Bankası'nın hiçbir itibarı kalmadı. Kovulan başkanların, üyelerin yanı sıra atanan yandaşlar kuruma duyulan bütün güveni sildi bitirdi.

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Haliyle faizi düşük tutma inadı enflasyonu patlattı. Enflasyon-politika faizi makası 56 puana ulaştı. Elinde Türk Lirası bulunan herkesin alım gücü yarı yarıya azaldı.

Para dövize akmaya başlayınca kurları kontrol etmek için önce Merkez Bankası'nın bütün net rezervleri satıldı. Yetmeyince kendisine ait olmayan, yükümlülüğünü taşıdığı brüt rezervleri satmaya başladı.

Kesmeyince, Kur Korumalı Mevduat gibi kur farkı-faiz ödemeli garantilerle Hazine ve Merkez Bankası üzerine on milyarlarca TL ilave yükler bindirildi.

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Peki, faizi düşük tutmak için ülke ekonomisini geri dönüşü olmayan bir yola sokmak işe yaradı mı?

Nisan ayı itibarıyla iç borcun anapara ve faiz toplamı 3.2 trilyona ulaştı. İşin fena tarafı bu durum aynı zamanda Türkiye tarihinde en ağır krizlerde dahi görülmemiş bir tablo ortaya çıkarttı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yılın nisan ayı itibarıyla iç borç anapara ödemesi 1 trilyon 483 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ya faizi? Hani düşük tutmak için bütün ekonomik dengelerin sarsıldığı… Dini anlamlar yüklenerek doğru politika uygulandığı inancının yayılmaya çalışıldığı… Bütün dünyanın dalga geçtiği deneyin sonucu ne oldu?

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Faiz ödemesi, ödenen ana paranın 260 milyar TL üzerine çıkarak 1 trilyon 743 milyar lira oldu. Para miktarı bu kadar büyük olunca insan aklı bunu kafasında oturtamıyor ama… Size şöyle anlatmaya çalışayım, TBMM'de kabul edilen 2022 yılı merkezi yönetim bütçesi 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira!

Faizleri düşüreceğim diye çıktıkları yolda uyguladıkları ekonomi politikalarıyla Hazine'ye bindirilen yük bu yılın bütçesinin büyüklüğüne ulaştı…

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Borç Türk Lirası cinsinden olunca para basar ödersin ama bir de bunun dış borç ayağı olduğunu unutma… Dolar bazında döviz borçlanma faizi son olarak yüzde 8.6'dan gerçekleşti.

Amerika'nın faiz artırmasıyla bu oran yüzde 10'un üzerine çıkacak yakın zamanda…

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Bir diğer amaçları ihracatı artırıp ticaret fazlası vermek değil miydi? Maşallah onu da hallettiler… Ne de olsa engin bilgi ve öngörü sahibiler!

Dört aylık dış ticaret açığı toplamı 32 milyar 508 milyon dolara tırmandı. Daha yılın bitmesine 8 ay var. Nasıl ödenecek bu dolarlar?

Sahi “mandacı ekonomist” diye suçlarken, bir kilo manda yoğurdu kaç lira oldu?