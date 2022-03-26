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Bu da nereden çıktı?

Erdoğan esrarengiz konuştu, “Şu anda açıklamayacağım. İnşallah bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda ‘bu da nereden çıktı' diyeceksiniz.”

Heyecandan ellerim titreyerek kaleme alıyorum bu satırları… Hadi hayırlısı… Şu an vatandaşlarımız yüzüne bakıyorum, sevinç gözyaşları mı onlar? Daha bilmiyorsunuz ama sevindiniz değil mi sizi köftehorlar!

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Eh, yerli otomobil sıktı, Kanal İstanbul baydı, bekliyoruz Karadeniz'de çıkacak doğalgazı… Yeni bir şeyler söylemek lazımdı…

İyi de şu anda açıklamayacaksa neden gizem yapıyor? Ona küçük sürprizler yapın felsefesiyle mi ilerlemeye çalışıyor. Çok tatliş ama müjdeler eve gelen elektrik faturasını azaltmıyor.

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Öyleyse kurban olayım müjde vermesin artık! Her müjdenin sonu daha kötüye gidiyor. Hesap bize kitleniyor. Hele “bu da nereden çıktı” diyeceksek onu her gün markette fiyatlara bakarken diyoruz zaten…

Kötü yönettiğin belli olmasın diye ortalığa umut saçarsın, sayılarla oynarsın, hesaplama yöntemlerini değiştirir öyle yayınlarsın. Tamam da günün sonunda vatandaş evine gidince, bakınca cebine, oturunca sofraya, umut karın doyurmuyor netice itibarıyla verdiği müjde…

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Doğalgaz sen misin yine acaba? İlk “doğalgaz bulduk” müjdesinden sonra herhalde 30 kere zam yapılmıştır. Şahsen 15'ten sonra saymayı bıraktım…

Dediklerine göre gelecekte hep kralız zaten… Az sonra… İki-üç ay sonra… Bu yaza… Yıl bitmeden… Gelecek yıla… Biraz daha sabredin o iş tamam!

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Kuvvetle muhtemel Yunanistan üzerinden geçirilmesi planlanan İsrail doğalgaz boru hattının Türkiye'ye kaydırılması hadisesinden bahsediyor. İyi de bunu her gün İsrail gazeteleri yazıyor!

Nitekim denizin altından Yunanistan'a kadar boru döşemenin maliyeti o kadar fazla ki, astarı yüzünden pahalıya geliyor.

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Zaten bölge ana baba günü sanki… Ortam sabah saatlerinde Zincirlikuyu metrobüs durağı gibi… Işığı gören geliyor. Yine de hiçbirinin gözü denizin altından o kadar uzun boru döşemeye yemiyor.

İtalyan ENİ, Fransız Total ve ABD'li ExxonMobil, İngiliz BP, Güney Koreli KoGaz, Katar Petrolyum, Rus Rosneft, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Mubadele Petroleum, İsrail'den Delek Drilling ve Noble Energy, Mısır şirketi Dolphin Energy… Kim yok ki?

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Zamanında dış güçler, Filistin, İsrail hain, ümmetin lideri, geri çektim elçileri falan denilmeyip bu işlere başlansaydı, şimdiye çoktan boru hattı işlemeye başlamıştı. Avrupa bu savaş ortamında gözümüzün içine bakıyor olacaktı.

Eğer rotaya Kuzey Kıbrıs'ı katabildiysek bak işte o başarıdır. Ülkelerin dostları yoktur, çıkarları vardır. İlk önce boru hattını geçirirler sonrasında iş tanımaya kadar gider. Hepsi yemişim Kıbrıs Rum Kesimi'ni der. Gerçekleşirse çok güzel haber…