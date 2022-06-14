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Bu yılı atlatırsanız seneye kralsınız!

Erdoğan, “Türkiye ekonomi programını kararlılıkla uygulayacağız. Yapılacak düzenlemelerle her kesimi rahatlatacağız… 2023 Şubat-Mart ayından itibaren bu sorunları geride bırakmış olacağız” derken…

Sanki partisi muhalefetteymiş de gelecek yıl seçimleri kazanırsa yönetim kendisine geçince yapacağı icraatları anlatıyormuş gibi konuşmaya devam etti. Biri ona ülkeyi onun yönettiğini söylemeli…

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Benim anladığım kadarıyla, “Şu ana kadar söylediklerimi unutun, beceremedik işte… Temmuzda şahlanamadık, Çin olamadık… Türk Lirası değerini kaybediyor, enflasyonu da düşüremiyoruz.

Uzun lafın kısası 8-9 ay daha sıkın dişinizi sıkarsanız hep böyle gidecek değil ya… Bir yerde duracak…

O zaman da seçim olacak. Oylarınıza talibiz…” demek istedi galiba…

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Yoksa 20 küsur yıllık iktidarında ülkeyi getirdiği noktada tüm krizlerin en kötüsünü yaşayan bir Türkiye, gerçekte yüzde 150'lik bir enflasyon ile başa çıkmaya çalışan bir halk, göçmen sorunlarıyla boğuşan millet…

Hâlâ bu seneyi atlatırsanız seneye kralsınız muhabbeti… Oysa yıllardır altı ay sonra gelecek düzelmeyi bekliyor ümmeti…

Bugüne kadar yaptığı benzer açıklamalarında ileriye dönük tek bir öngörüsünü ve hedefi tutturamamış olması enteresan tabii…

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Sahi, hani referandumda “evet” çıkınca zengin

oluyorduk? Olmadı mı o iş? Kandırıldık mı? Ya başkanlık sistemi? Hız demekti…

Her sorunu halledecekti.

Zira şapkada tavşan kalmadı! Krediler harcandı. Teşvikler dağıtıldı. Borçlar katlandı. Ekonomi sözde büyüdü lakin gelirler azaldı. Hepimiz fakirleştik. Batan battı. Kalanlar yan yattı.

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Ülke başkanlık sistemine geçip kendisi seçildikten 43 gün sonra yaptığı konuşmada verdiği 100 günü kapsayan eylem planı dahi henüz tamamlanamadı.

İlk hedefleri arasında enflasyonun tek haneye düşürülmesi, kamuda ve yurtiçinde tasarrufların arttırılması, yastık altı kaynakların ekonomiye kazandırılması için teşviklerin verilmesi, israfla mücadele edilmesi ve tam 400 projenin hayata geçirilmesi söz konusuydu… Olmadı!

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Hiçbiri mi yapılmadı derseniz haksızlık etmiş olmayayım. Çok önemli devrim niteliğinde bir icraat olarak 1992 yılında açılan Muş Havalimanı'nın adı Sultan Alparslan Havalimanı olarak değiştirilecekti. Değişti.

Birincisi bitmeden ikinci “100 günlük” eylem planı açıklandı. Unutuldu gitti. Üçüncüsü gelmeden pilleri bitti.

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Daha ekonominin neden her geçen gün daha kötüye gittiğini dahi bilmiyorlar. Nasıl kurtaracaklar? Yaşananlar bir sonuç… Neyin sonucu?

Tabii ki başkanlık sisteminin… Ağzınla kuş tutsan daha iyiye götüremezsin! Hangi denklemi kurarsan kur “güven” yoksa ulaşamazsın aradığına… Boşuna bekleme daha iyi günler görmeyeceğiz 2023 yılında…