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Hadi yeter artık, fena bunaldık!

Erdoğan'ın, “Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir” demecinin üzerine Tarkan'ın “Geççek” şarkısının “Her şeyin sonu var, bu çile de bit'çek” sözleri aklıma geldi.

Ne alakası var sahi? O şarkı koronaya ithaf edilmedi mi?

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Daha önce de “Ekonomide en zoru geride bıraktık”, “Ekonomide doğru yoldayız”, “Türkiye şu an ekonomide pik yapıyor” dememiş miydi? Hatta sıçrama noktasında olduğumuzu iddia etmişti.

Şarkı aklımdan gitmek bilmedi, “Bi' durmadın, vermedin ki aman… Hadi yeter artık, fena bunaldık…” Korona hakkında demiş miydim şarkı için?

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Sahi başkanlık sistemi ile girdiğimiz neydi? O “en güçlü dönem” değil miydi? Cümlenin öznesi kimdi?

Daha geçen hafta “Zor bir dönem geçiriyoruz, bu yükü beraber taşıyacağız” demişti. Onun öznesi biziz, şüphesiz… Nedense taşırken aynı gemideyiz.

Başkanlık sistemi “hız” demekti, bakın bir anda süper güç yaptı ülkeyi… Ama bir karar veremedi… Kimse de bize söylemedi! Ne yapıyoruz şimdi?

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Açık ara dünyanın en kötü ekonomileri arasında gösterilen Türkiye'yi tartışmanın pek bir anlamı yok şimdi… Kime neyi anlatacaksın ki?

Sen git Ruanda, Kenya, Uganda ile aynı derecede “çöp seviyede” kredi derecelendirme notuna sahip ol, “ekonomi” ile “güçlü” kelimelerini aynı cümle içerisinde kullan. Enteresan tabii…

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Size Türkiye'nin üçte ikisi Araplardan olmak üzere yıllık yüzde 7.25 faiz ile 3 milyar dolar borçlandığını ve bu maliyet ile o paranın ödenmesinin bile ülkeyi fakirleştireceğini söylememe gerek var mı?

“Dar, dar, dar geliyor ruhuma bedenim, har har yanıyorum, küle dönmek üzereyim” cümleleri nasıl da güzel anlatıyor savrulan ekonomiyi…

Ağız birliği yapalım, sorarlarsa şarkı ne hakkında, tabii ki korona… Tam ayarında olmuş, cuk oturmuş.

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Çok açık söyleyeyim, Tarkan kırmızı çizgimdir… Şarkıcı değil sanatçıdır… Cüzdanının derdine düşüp yalakalık yapan popüler yavşaklara verilen cevaptır. Üstüne alınan alınsın…

Tarkan niye Tarkan'dır? Adamdır! Üzerine düşeni yapmıştır. Kişinin en büyük değerinin eyvallahsızlık olduğunu hatırlatır. Bu ne para ne yetenek ne de şan şöhret ile sağlanır. Omurgalıdır.

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Şarkıyla beraber göreceği sevginin yanında büyük de bir linç, karalama kampanyası onu bekliyor. Yanında büyük resim okuyucusu komplo teorisyenlerinin mesaisi…

Bugüne kadar ne yaptılar? Nefreti zihnimize kazıdılar. Biz olmayı unutturdular. İkiye ayırdılar.

Olsun… Elbet bu kötü günleri atlatırız. Tarkan açarız, şarkının tadına varırız.