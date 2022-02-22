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Matematik ağlıyor!

AKP grup başkanvekili, “Bugün 150 Euro'ya dolan bir poşet, Fransa'da, Almanya'da 750-800 Euro'ya doluyor. Dolayısıyla yüzde 6-7 oranında 6-7 kat artmış bir enflasyon var” deyip sonradan çevirmeye çalışsa da matematiği katletti.

Avukat kendisi… Bu bilgi donanımıyla mesleğini yapabilir mi bilemem ama bakkallık yapamayacağı kesin gibi… Bir de sağlamasını da yapıyor, “Yüzde 6 ile çarptığınızda o rakamı alırsınız” falan diyor.

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Neresini düzelteceksin ki? Yüzde 7 ile yüzde 700'ü karıştırsa yani enflasyon poşeti 7 kat artsa bile bu durumda 150 Euro'luk maliyet 1200 Euro olmak durumunda…

Kaldı ki Fransa'da yıllık enflasyonun yüzde 2.8 açıklandı. Geçen yıl 150 Euro'ya dolan sepetin bugün 154.2 Euro'ya dolduğunu anlatsan, bu matematik bilgisiyle anlar mı?

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Sunucu, “Bence bir matematik hatanız var ama önemli değil…” diye konuyu kapama derdinde! Acaba “önemli” olan ne? Gelişmiş bir ülkenin televizyon kanalında bunu söylese moderatör rezil rüsva eder ülkeye zarar vermesin diye…

Dört işlemi bilmeyen insanı konuk olarak almışsın neyi kurtarma çabasındasın? Kapa programı, yolla konuğu evine… Bu saatten sonra kendisinin sağlayacağı katkı ne olabilir ki?

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Adamda da nasıl bir özgüven varsa ısrar ediyor hâlâ… Şahit gösterirsen belki inanırlar diye düşünüp “Fransa'da yaşayan oradaki yakınlarımızdan hareketle…” falan diyor.

Şu hesabı kahvede falan yapsa günlerce dalga geçerlerdi… Utancından kahvenin önünden geçemezdi iki hafta… Utanmış mıdır? Tabii ki hayır! Bu sefer başka bir kanalda çıktı, sıvamaya çalıştı.

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Bu tip insanlar yönetimde olduğu sürece dış mihraka ihtiyacımız var mı? Elini vicdanına koy öyle söyle… Geçiş garantili yolları, yolcu garantili hava alanlarını, hasta garantili hastaneleri, işte hep bunları hesaplıyorlar. Matematiği yeniden yazıyorlar!

Bir de bu partinin sendikası var. Yüzde 5 zam aldığında çılgınca sevinmişti. Demek ki adamlar 5 kat zam aldıklarını sanıyorlardı.

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Fransa'da olan yakınlarına sorsa ya… Hükümetin akaryakıta ufaktan vergi koymasıyla başlayan protestolarda neler yaşandığını… Aylarca sürdü. Fransa Başkanı gösterilerin “anayasal hak” olduğunu açıkladı.

Demek Türkiye'de yapılan zamlar Fransa'da yapılsa, adamlar Paris'i komple benzin döküp yakacaklardı. İşin ilginci hiçbir Fransız siyasetçi de çıkıp, “Türkiye'de fiyatlar 50 kat arttı” demedi!

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Bunun bir üst modeli “Faiz sebep enflasyon neticedir” söylemi…

Ona göre de Fransa ve Almanya'da insanlar yiyecek alamıyorlar.

Gerçek olmadığını herkes biliyor!

Ne fark eder?

“Bir tanıdığımdan aldığım bilgiye göre Fransızlar açlıktan Eyfel Kulesi'ni kemiriyor” dese inananı çıkar bu ülkede…