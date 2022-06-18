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Nas’sı yani?

Erdoğan, “Nas ortada dururken sana bana ne oluyor?” demişti. Sana bir şey olmuyor ama halk hızla fakirleşiyor.

Suudi Arabistan Merkez Bankası 50 baz puan faiz artırdı.

Katar Merkez Bankası 75 baz puan faiz artırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası 75 baz puan faiz artırdı.

Bahreyn Merkez Bankası 75 baz puan faiz artırdı.

Kuveyt Merkez Bankası 25 baz puan faiz artırdı.

Bir de bu ülkeler Müslüman olacaklar. Nas orada dururken bu faiz artışını nasıl yapıyorlar? Ya en Müslüman biziz… Ya da onlarda ekonomist yok!

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Peki, neydi ki fakirleşmenin sebebi? Tabii ki Nas falan değildi… Keyfine faiz indirmeye başladılar. Kafalarına göre bir şey denediler, başaramadılar. İpin ucunu kaçırdılar.

Koskoca Arap Yarımadası'nda dahi faiz sebep enflasyon netice diyen bir ekonomist bulamazsınız. Bizde ise ülkenin resmi sloganı…

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Faiz ve kur odağında sığ bir alanın içinde sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah” demişti. Bakın bu ekonominin kurtarılmış hali…

Dün çıktı, “Ülkemiz doğum sancıları diyebileceğimiz değişim sürecini yaşıyor” dedi. Böylesine bilimsel bir analize ne denir ki? Sanırsın Ridley Scott filminde “Alien” doğuruyor ülke…

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Bırakın doğumu malum ekonomi çoktan huzura kavuştu. Helvası kavruldu. İyi gün görmedi sancısı hiç kesilmedi… Yanlış tedavi sonucu kaybettik kendisini.

Elle tutulur tek bir gelişme olmayınca mantıkla açıklanamayan, akıl dışı ekonomi programlarını izah etmeye çalışırken uydurmadıkları tabir kalmadı.

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Zamanı gelince “dağ fare doğurdu” açıklaması uygun sayılmalı… Uyumadan altı ay bekledik, hani her şey harika olacaktı?

Ekonomiyi düzeltme çabalarıyla kapasite yetersizliğinden yapılan yanlışlar bizi kara delik gibi içine çekildiğimiz, nereye götürdüğünü bilmediğimiz bir ortama soktu…

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Sınavda hiçbir fikrinizin olmadığı soruları kafanıza göre doldurur gibi yönetiliyor ekonomi… Kim bundan daha kötüsünü, nasıl yapabilir ki?

İşsizlikten, borçlardan, tavuk yemi gibi asgari ücretten, açıklananın birkaç katı gerçek enflasyondan vatandaşımızın keyfi kaçıyorsa kusura bakmasın hiçbiri prens olarak doğmadı ki, diye çıkış yapmalarını bekliyorum en kısa zamanda…

Sahi Nas'a Arap ülkelerinde güncelleme mi geldi acaba? Birisi sorsa Nas'ıl cevap verecekler acaba?