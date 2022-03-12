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Tarih bu kazığı unutmayacak!

Türk Telekom'un hikayesi öyle ibret verici ki… Sadece kamunun soyulması olarak bakarsan ne yapacak borsadaki hisse senedi sahipleri?

Burada iki satır kelam ederken bile ben dikkatli olma derdindeyken, yüksek maaş almaları için Hazine adına yönetime atanan, kamu haklarını korumayan Türk Telekom yöneticileri ne iş yaptı? Kim, neden, onları o göreve atadı? SPK'nın bu olayların üzerine gitmesi gerekmez miydi?

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Süreç bir hayli enteresan… 1993 yılı başlarında Telekom'a 25-30 milyar dolar piyasa değeri biçiliyordu. O dönemde Türkiye'nin 26 milyar dolar toplam dış borcu vardı.

2005 yılının kasım ayında yüzde 55 hissesi için en yüksek teklifi veren Saudi Oger, 6.5 milyar dolar karşılığında 21 yıllığına Türk Telekom'un işletme hakkını aldı.

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Özelleştirme borcunu ödemek için Türk Telekom hisselerini teminat göstererek bizim bankalardan kredi istedi. Nasıl özelleştirmeyse artık bu kredinin verilmesi için iktidar devreye girdi. Kredi verildi. Adamlar “elin taşı ile elin kuşunu” vurdu. Bizim paraları cebine koydu!

Zira imtiyaz sözleşmesinde Türk Telekom hisselerinin rehin, ipotek, teminat olarak kullanılabileceğine ilişkin hüküm yoktu! Birileri bir yolla izin vermiş olmalı ki kredi bulunabildi. Sizce sorumlusu kimdi?

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“Haydi, tatlıya bağlayalım” dedi batık paraları topladı. Ödenmeyen faturaları tahsil etti. Şirket demirbaşları, arsaları, binaları, taşınmazları cayır cayır sattı.

Bırakın onları eldeki bakır kabloları bile sattı. Paraları kasaya attı. Kâr payı olarak dağıtıp kendine aldı! İhale şartnamesinin gerektirdiği altyapı yatırımları da yapılmadı.

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Bütün bunlar olurken hepsine seyirci kalındı. Bilindiği halde haberi bile yapılmadı. Bakın bakalım kimlere sus payı niyetine reklamlar dağıtıldı. Bu kadar şerefsiz bir basına sahip olmamız nedeniyle gelindi bugünlere…

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Bankalardan aldığı kredinin tamamını 9 yılda çıkarttı. Bitmedi! Çekip gitmedi. Bankaları tekrar kafaya aldılar ve 2013 yılında ilk yılları ödemesiz olarak 4 milyar 750 milyon dolarlık yeni kredi alıp, eskiyi yapılandırdı. Onu da ödemedi!

Özelleştirme adı altında halka saplanan milyarlarca dolarlık faturanın yok mu sorumlusu? Atılan imzalar kime aitti?

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Bankalar verdikleri kredilerin peşine tam düşecek, hop Reuters'ta bir haber, BDDK Başkanı “Biz bankalara dedik ki siz bunları takibe almayın.” Hayırdır?

Sonra baktı, bu mesaj onun boyunu aştı, bu sefer Anadolu Ajansı'nı karşısına aldı; “Bankalardan bir talebimiz olmadı. Kimseye kıyak geçtiğimiz yok” demek zorunda kaldı. Haberi yapan Reuters'a dava açtı mı? Yok!

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Şimdi Varlık Fonu, Türk Telekom için 2026'da bedelsiz bir şekilde kamuya geçeceği halde 1 milyar 650 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Neden?

Defteri kapatıp araştırılmaması için mi? Bankaları kurtarmak için mi? Şirket bankaların yönetimde olunca yandaşa ballı maaşlar, yandaş basına kaymaklı reklamlardan para aktaramadığı için mi? Seçimlere bir yıl kaldığından hızla paketleyip tekrar Araplara satmak için mi? Yakında çıkar kokusu…