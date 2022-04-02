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Zamsız girilmez!

Eskiden Ramazan bereketiyle gelir derlerdi… Devir değişti zamların ardı arkası kesilmedi. Ramazan'a özel değil tabii… Her hafta yüzde 30'dan başlayan zamlarla giydiriyorlar halka…

İnsanın keyfini kaçırıp kalan şunca yıllık hayatının tadını kaçırmaya ant içmişler gibi… İşin esas enteresan tarafı ülkeyi bu hale getiren kadronun hâlâ seçilebilme, ülkeyi bir dönem daha yönetme ihtimalinin olması… Hâlâ kendilerine oy verecek insan bulması…

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Doğalgazı Avrupa'da en ucuza satan ülke payesiyle birlikte tüketiciye yüzde 35 ile, sanayiciye yüzde 50 nispetinde yapıştırdılar zammı…

Açıklanan enflasyon kaç? Yıllık yüzde 55'te… Doğalgazda durum ne? Tarifesi son bir yılda santrallerde yüzde 638, sanayide yüzde 549, konutta yüzde 93 arttı.

Hem de devletimiz tarafından yüzde 70 oranında destekleniyormuş. Ne kadar teşekkür etsek az… Başkası olsa desteklemezdi. Gider o parayı pavyonda ezer, çar çur ederdi.

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Hayırdır? Cebinden falan mı veriyor böyle geniş geniş konuşuluyor? Hayır! Doğalgazı alan Botaş'a zarar yazılıyor. Hazine o zararı karşılıyor. Nasıl? Borç alıyor.

Borcun bir faizi var. Ödenen faiz de gider yazılıyor. Vergiler bu sefer Hazine'nin borçlanma faizine gidiyor! Yine giren çıkan size, bize oluyor.

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Peki, yüzde 70 destek nedir? Şöyle açıklamaya çalışayım, saçma sapan ideolojilerle faiz düşürmeye başladığı tarihten itibaren doların 8.5 liralık fiyatını yüzde 70 artırırsan yaklaşık olarak bugünkü kura gelirsin. Kötü yönetimin sebebidir.

Bu açıklamaların inananı çıkıyor ondan yapılıyor. “Savaş var ne yapsınlar?” falan deniliyor. Yani tek kalemde yüzde 35 değil, yüzde 350 yapsa savaş orada devam ediyor nasıl olsa…

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Nasıl, başkanlık sistemi ile kararların ne kadar hızlı alındığını tüm benliğinizle hissediyor musunuz? Mesela Enerji Bakanı Fatih Dönmez eminim hissediyor!

“Doğalgaz ve elektrik zammını yansıtmayacağız” diyeli bir hafta geçmedi. Kallavi zam geldi. Bırak yansıtmayı adeta tokat patlattı. Bakan'ın bu durumdan haberi olmaması oldukça acınası…

Ülkeyi nasıl yönetiyorlar, aralarında ne konuşuyorlar, karar alırken kime danışıyorlar belli değil… Kopukluk mu var, bakanlar süs diye mi orada duruyorlar?

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Faturaları zor ödüyorsunuz. O saraylarda yaşıyor. O sarayların parasını kim ödüyor? Bu faturalar boşuna gelmiyor!

Aslında bu zam tam da zamanında yapıldı. Yaza doğru kombiler kapanınca faturalar azalacak sonbahara kadar göze batmayacak.

İyi de üretim tarafı ne yapacak? Şimdi de elektriğe gelecek zammı bekleyecek… Sonrasında zararına satacak hali yok ya… O da bindirecek fiyatlara… Millete kesilecek yine fatura…