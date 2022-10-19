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41 can için 6 savcıdan 18 belge bekliyoruz

41 kömür işçisinin geride kalan eşyalarını koydukları dolapların kilitleri demir makasla kesildi. İş paydosu eve dönerken giydikleri eşyalar; elbise, kemer, kol saati, para cüzdanı, cep telefonu yakınlarına verildi.

Geride gözyaşı.

Ölüm acısı.

Babasız çocuklar.

Dövünen anneler.

Dul eşler kaldı.

41 canın en yakınları olan eşleri; “birkaç haftadır ocakta gaz kokusunun olduğunu söylüyordu… bizi patlatacak bunlar diyordu…” cümlelerini ağlayarak haykırdılar.

Geride şüphe kaldı.

Kara, kanlı bir şüphe:

Cinayet kapatılacak!

İktidarın önde gelenleri, TTK müdürleri, işçi sendika başkanları, iktidar ağzına bakan işyeri güvenliği müfettişleri, iktidar ağzına bakan adalet; mahkemeler, yargıçlar, savcılar bir araya gelecek; önlemler alınmadığı için bile bile, göz göre göre işlenmiş olan “olası kasıtla öldürme” suçu şüphesini; dosyaya bakan daire değiştirilerek “bilinçli taksirle öldürmeye” çevirecekler.

Soma'da bu oldu.

Patron kurtarıldı.

Müdür aklandı.

İşçi tekmelendi.

Cinayet kapatıldı.

Amasra'da aynısı olacak.

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Amasra'da taş kömürü maden ocağının müdürleri iktidarın adamları. Bu müdürleri o göreve getiren iktidar partisinin başkanı ve bakanları. İşçileri hayatlarının baharında ölüme götüren patlamaların olmaması için kömür ocaklarında gerekli ve zamanında denetimleri yapacak olanlar (Çalışma Bakanlığı işyeri güvenliği müfettişleri) iktidarın adamları. Ocaklardaki işçilerin temsilcisi sendikanın köçek oynatıcı başkanları da iktidarın adamları. Patlama ve ölümler olmaması için Sayıştay raporlarında yazılan eksikleri ve uyarıları takip edecek olanlar (KİT Komisyonu Başkanı ve milletvekilleri) iktidarın partili adamları. Patlama olduktan sonra “ihmal; yani olası kasıtla öldürme kuşkusunu” soruşturacak olanlar da iktidarın adamları.

Ülkenin havasına.

Suyuna, toprağına.

İnsanlarının kalbine.

Bu kara şüphe girdi.

Amasra'da patlamada ölen 41 canın eşlerinin, rahmetli işçi kocalarından duyup dile getirdiği; “bizi diri diri patlatacak bunlar…” ihmalini soruştursun diye 4 savcı görevlendirildi. Savcı sayısı sonra 6'ya çıkartıldı. Kömür karası şüpheyi dağıtmak bu 6 savcımızın elinde. 41 can için 6 savcıdan, benim sayabildiğim, 18 belge bekliyoruz.

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Ocak kimin?

TTK mı işletiyordu?

Hattat Enerji adlı özel şirkete imtiyaz anlaşması ile işletsin diye mi verilmişti? Hattat Enerji; “Hayır patlamanın olduğu kömür ocağını biz işletmiyoruz. Biz onun yanındaki ocakları işletiyoruz. Patlamanın olduğu ocağı TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) işletiyor” dedi.

Doğru mu söyledi?

Aynı damardalar.

Yan yanalar.

Birinde patlama oldu.

Diğerinde olmadı.

6 savcıdan bekliyoruz: Yöneticisini, deneticisini, sendikacısını iktidarın atadığı ocak ile aynı damar üzerinde özel şirketin çalıştırdığı ocaklarda bir kıyaslama yapın. Havanın giriş yolunda ve havanın dönüş yolunda hidrojen sülfür (zehirli gaz) ölçen dedektörler var mı? Haberleşme sistemi tüm ocağı kapsayacak şekilde mi? Yer üstü merkezi sistemi, ocak içiyle haberleşecek bağlantıya sahip mi? Ocak içinde gaz oranı sınır değere ulaşınca en sağır kulakların bile duyabileceği sesli ikaz sistemi var mı? Ocaklarda merkezi olarak gazın durumunu izleme sistemi konulmuş mu? Havalandırma sisteminin bağlandığı yedek güç kaynağı, elektrik kesildiğinde, otomatik olarak devreye alınıyor mu? Ocakta sıcaklık ölçümü yapılıyor mu? Ocakta nem ölçümü yapacak sistemler çalışıyor mu? 300-350 metre derinlikte taş kömürünün içinde bulunan çok yüksek gazın hava ile bağlantısını kesecek önlemler var mı? Kömürün tutuşmasına karşı tedbirler alınmış mı? Gaz kaçağı ihtimali olan bölgede çalışanların korunması için bir güvenlik planı yapılmış mı? Bu plan uygulanıyor mu? Ocak içerisinde yanıcı tozun yayılmasını önleyecek baraj sistemi kurulmuş mu? Grizu patladığında yangının yayılmasına karşı geliştirilmiş yeni teknolojiler alınmış mı? İşçi canını ölümden korumak için ocakta teknolojinin getirdiği yeni imkanlardan yararlanarak galerilerde sürekli iyileştirmeler yapılmış mı? İşçiler bu iyileştirmelere göre eğitimden geçirilmiş mi?

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6 savcımız!

Sizden bekliyoruz:

ABD'de 1 milyon ton taş kömürü üretimi başına düşen işçi ölüm sayısı; 0.02…

Çin Halk Cumhuriyeti'nde 1 milyon ton taş kömürü üretimi başına işçi ölüm sayısı; 1.27…

Ve Türkiye'de 1 milyon ton taş kömürü üretim başına düşen işçi ölüm sayısı 7. 22….

ABD'nin 7 katı!

Çin'in 6 katı!

Niçin bu böyle!

6 savcımız!

Adaletin mi adamısınız?

İktidarın mı?

Kara şüpheyi dağıtın!