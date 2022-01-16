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Askeri helikopterin 1 saati!

Biliyorsunuz. 100 bin kez yazıldı. Cübbeli- sarıklı bir amiral, resmi makam aracına binip tarikat evine gitmişti. 5 ay (150 gün) inceleme yapıldı. Ceza verilmedi. Emekli edildi. Emekli maaşını alıyor. Emekli ikramiyesini de kaptı. Orduevlerine de gidip yemek de yiyor mu bilmiyorum? Ses sanatçısı Bülent Ersoy, yağmurlu bir havada tekerlekli sandalye ile Anıtkabir'e gitti. Bülent Ersoy'a, centilmenlik olsun diye şemsiye tutulduğu için iki subay görevden alındı.

Sormak, iyiliktir.

Merak sağlıktır.

Şüphe sahiplenmedir.

Ordu'da ne oluyor?

TSK nasıl yönetiliyor?

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 11 Temmuz 2020 günü Sivas'a gelmişti. Tunceli Ovacık'ta terörle mücadelede kullanılan askeri helikopterlerden biri, emirle havalandı gitti Sivas'tan Bakan'ı aldı. Gürün'de Gökpınar Gölü'ne götürdü. Bakan dalış takımlarını giymişti. Gölün sularında dalış sporu yaptı, zevkini yaşadı. Askeri helikopter dalış sırasında bakanın özel helikopteriymiş gibi bekledi ve Bakan'ı alıp yeniden Sivas'a bıraktı. Bu helikopterler; kalekol savunmasında ve terörle mücadelede havadan indirme görevi için kullanılıyorlar. Bir askeri helikopterin tam gün bir Bakan'ın “tüple göle dalma zevki için” tutulması Türkiye tarihinde ilk kez yaşandı. TSK'yı yönetenler de buna müsaade etti. İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis'te soru önergesi verdi ve “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın görev alanı içerisinde askeri helikopteri kullanarak tüplü dalış faaliyeti yer almakta mıdır?” diye sordu.

15 gün geçti.

Cevap veren olmadı.

Milli Savunma Bakanlığı eski genel sekreteri Ümit Yalım, önceki gün bana gönderdiği bilgilendirici yazısında “bir askeri helikopterin 1 saatlik uçuş maliyetinin 10 bin ABD doları olduğunu” açıkladı.

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Ümit Yalım!

Fotoğraf da gönderdi.

Şunları yazdı:

“11- 13 Eylül 2015 tarihleri arasında İstanbul'da 3 gün süreli olarak düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'nda büyük bir skandal yaşandı. İstanbul'daki NATO Toplantısı'na katılan İşgalci Yunan Genelkurmay Başkanı Michail Kostarakos'a, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler tarafından askeri helikopter tahsis edildi. Ege Denizi'ndeki adalarımızı işgal eden Yunan Generali Kostarakos, keyfine özel olarak tahsis edilen Sikorsky Askeri Helikopter ile İstanbul semalarında tur attı ve helikopteri, toplantı yeri ile Fenerbahçe Orduevi arasında kullandı. Sikorsky Askeri Helikopteri'nin bir saatlik uçuş maliyeti 10 bin ABD dolarıdır. Üç günlük süreyle tahsis edilen ve Samandıra– Fenerbahçe Orduevi– Beşiktaş arasında en az 10 saatlik uçuş yapan askeri helikopterin toplam uçuş maliyeti 100 bin ABD doları olup bugünkü (14 Ocak Cuma günü) döviz kurları ile 1 milyon 350 bin TL'dir.”

★★★

Tekrar yazıyorum.

Sormak, iyiliktir.

Merak sağlıktır.

Şüphe sahiplenmedir.

Orduda ne oluyor?

TSK nasıl yönetiliyor?

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)



Milli Tank'ı yapacak babayiğit kayıplara karıştı. 2 yazı geldi!

2018 yılında dönemin Milli Savunma Bakanı AKP'li Nurettin Canikli; “Altay Tankı Motoru'nun yerli olmasını planladık. 2018 sonu en geç 2020 başında Altay Tankı'nı yerli motorla üreteceğiz” sözü vermişti. Milli Tank Altay'ı yapma ihalesini BMC şirketinin sahibi Ethem Sancak kazanmıştı. Her türlü devlet imkanı ile desteklendi. KATAR'lı ortak da buldu. Yoktan var edildi. Kendisine Sakarya'nın Karasu İlçesi'nde tankları üretecek fabrika kursun diye büyük bir devlet arazisi de tahsis edildi. Yerli motoru geliştiremedi, transmisyonu yapmayı beceremedi. Tankı söz verilen zamanda yetiştiremedi. Şirketini sattı kayıplara karıştı. Bunları anlatan yazılarıma dün bilgilendirici 2 yazı geldi. Fotoğrafın bütününü görün diye diye sizinle de paylaşıyorum:

BİRİNCİ YAZI: “…Daha önceki toplantıda belirttiğim gibi BMC CEO'su Sayın Murat Yalçıntaş'ı ekim ayı meclis toplantımıza davet ettik. Kendisinden özellikle BMC'nin, Arifiye'deki yatırım kampüsündeki son durum ve Karasu'da yapılması planlanan yatırım ile ilgili bilgi talep ettik. Bizleri kırmadı. Konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına şunu belirtmek isterim ki; o bölge bir devlet arazisidir, BMC de bu bölgede yatırımına devam etmezse bundan sonraki yatırımlar yine devlet kontrolünde sürecektir. Konuşmamdaki ifadeleri BMC devreder, devlet başkasına verebilir anlamında söylediğimi bir kez daha özellikle belirtmek isterim. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ.”

İKİNCİ YAZI: “…Şu anda BMC'nin yüzde 51'i Tosyalı'ya, yüzde 49'u da Katarlı bir fona ait. Yazınızda sözünü ettiğiniz kişilerin (Ethem Sancak) elindeki hisseleri Tosyalı satın aldı, dolayısı ile bu şahısların BMC ile hiçbir ilgileri kalmadı. Bizden evvelki yönetim döneminde Karasu'da temelde savunma sanayi olmak üzere bir yatırım planlanmış…

En önemli proje Altay Tankı. Bunun için Arifiye'deki tesisin modernizasyonu üzerinde de çalışıyoruz. Ancak kapasite yetmeyeceği için yeni bir tesise daha ihtiyaç olacak. O yüzden daha önceki yönetim döneminde bu yatırımın Karasu'da yapılması düşünülmüş ve harekete geçilmiş. Ancak biz yeni yönetim olarak yeniden değerlendirme yaptığımızda lojistik açıdan bizim için doğru bir yer olmadığına karar verdik… Karasu'daki arazi ile ilgili duruma da bir açıklık getirmek isterim. Devlet bu araziyi BMC'ye yatırım şartı ile 49 yıllığına tahsis etmiş. Biz oradan ayrıldığımızda 49 yıllık kullanım hakkımız da ortadan kalkacak. Devlet araziyi istediği şekilde değerlendirecek. Bizim BMC olarak bu araziyi satmamız gibi bir durum söz konusu değil… Arazinin tapusu BMC'nin değildir, devletindir. BMC' nin yeni CEO'su Murat Yalçıntaş.”