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Vura vura Ukrayna!

Gerilim sıcak çatışmaya dönüştü. Bütün dünya için ve en çok da bizim ülkemiz açısından “uzun ömürlü sancı” başladı.

Putin tanrı lider.

Kendine anayasa yaptı.

Yine seçimler olacak ama o ölünceye kadar Rusya'nın başında kalacak. Rusya'da “Süper Başkanlık Cumhuriyeti” Putin ile kuruldu. Dün sabah şafakla birlikte Putin'in emri ile Rus Ordusu Ukrayna'yı “topyekün kontrole” başladı. ABD Başkanı Biden, “bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımlardan yalnızca Rusya sorumludur” dedi. Böylece ABD, Çin ve Rusya arasında Ukrayna üzerinden dünya güç pazarlığının altyapısı hazırlığına ilk adımlar atıldı.

ABD!

Pazarlığı kapatmıştı.

Vietnam'a girmişti.

Afganistan'a girmişti.

Irak'a girmişti.

Suriye'ye girmişti.

Libya'ya girmişti.

Ordusuyla işgal ettiği ülkelere “Demokrasi, insan hakları ve serbest pazar ekonomisi” getireceğini söylemişti. Vura vura, bombalaya öldüre demokrasi gelecek ve dünya “ABD merkezli” olacaktı. Sözüm ona bu, bütün insanlığın yararınaydı. Olmadı. ABD ordusuyla girdiği ülkeler için yıkım yarattı ve tarihi utanç oldu.

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Çin, beklenmedik, umulmadık bir model geliştirdi ve dünya ölçüsünde atılım yaptı. Bütün dünyayı kucaklayan ekonomik güce ve yüksek askeri teknolojiye ulaştı. Çin, uzun uykusundan sonra ABD'nin karşısına “2 Merkezli Dünya” dayatmasıyla çıktı.

ABD ve Çin!

Dünyaya yeterdi.

Şimdi de Putin, gönlünde yatan “3 Merkezli Dünya” isteğini açık etti. Dünya paylaşımında ABD ve Çin'in yanına Rusya'yı da koymak gerektiğini Ukrayna'ya ordu sürerek ilan etti.

Putin saklamıyordu.

Açıkça söylüyordu.

ABD yönetimi Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ'ı üyeliğe almak yerine “Rusya'yı NATO'ya alsaydı” bugün Ukrayna'da savaşa ihtiyaç kalmayacaktı. Çünkü Rusya NATO üyesi yapılsaydı; Ukrayna'da “Turuncu Devrim” kalkışması da olmayacaktı. Kiev sokaklarında kalabalıklar Moskova'nın gösterdiği adayın seçim zaferini iptal ederek ABD yanlısı liderin başa geçmesini sağlamaya ihtiyaç duymayacaktı. Ve Putin, Kiev'deki turuncu devrimin sonuçlarına bakıp, “ABD Ukrayna'da kukla yönetim yarattı… Sıra beni indirmeye ve Moskova'ya da ABD kuklası birini getirmeye niyetliler…” diye şüphelendi; “Ukrayna diye bir devlet yoktur… Ukrayna diye bir millet de yoktur… Ukrayna Lenin sosyalizminin yarattığı yapay bir devlettir…” demeye başladı.

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Ve hazırlığa girişti.

Rus Merkez Bankası'nın başkanlığına iki çocuk annesi kadın başkan getirdi. Tatar kızı Elvira Nabiullina, Rus Merkez Bankası'nın rezervlerini en yüksek noktaya taşımak için işe koyuldu. Ve savaş için gerekli olur diye Merkez Bankası rezervini 620 milyar dolara çıkardı. Rusya'nın “zor günler için” tuttuğu Varlık Fonu da 300 milyar dolara yükseldi. Devlet borcu en aza indirildi. Rus devlet tahvillerini elinde bulunduran yabancı yatırımcı sayısı düşürüldü. Rus şirketlerinin dış borcu da 150 milyar dolardan 80 milyar dolara çekildi. Muhtemel bir savaşta Avrupa'nın ve ABD'nin yaptırımlarına karşı Rusya dayanıklı kılındı. Avrupa ülkeleri Rus doğalgazına ve kısmen de ham petrolüne göbeklerinden bağımlı hale getirildi. Putin, Kazakistan'la askeri anlaşma yapıp yanına çekti. Önce Ermenistan'ı destekledi, sonra Azerbaycan'ın ilerlemesine razı oldu. Ve Azerbaycan ile Ermenistan'ı masaya oturtan lider kendisi oldu. Putin dün şafak sökerken ordusunu Ukrayna'ya sürdü.

Irak'ın aynısı…

Libya'nın aynısı…

Vietnam'ın aynısı…

Suriye'nin aynısı…

Vura vura Ukrayna!

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Belli ki, “3 Merkezli Dünya” kabullenmesi uzun, sancılı, çetrefilli ve muhtemelen belalı olacak. Dün ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, “Çin- Rusya ortak açıklaması yeni bir dünya düzeni yaratmayı amaçlıyor. Çin, Rusya'yı Ukrayna meselesinde taviz vermeye zorlamadır” dedi. Buna cevap hemen geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hau Chunying, “ABD'nin Çin'e ne yapması gerektiğini söyleme yetkisi yoktur. Rusya'ya herhangi bir askeri teçhizat sağlama niyetimiz bulunmuyor. Rusya zaten güçlü, silah yardımına ihtiyacı yok. ABD'nin başka ülkelere yaptığı askeri müdahalelerin adı; bazen demokrasi, bazen insan hakları, bazen de yalan haber oluyor” diye karşılık verdi.

Vura vura Vietnam!

Vura vura Küba!

Vura vura Irak!

Vura vura Suriye!

Vura vura Libya!

Şimdi!

Aynı ABD modeli:

Vura vura Ukrayna!

Bu kez vuran Rusya!

Sancı uzun sürecek.