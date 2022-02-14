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Yuvarlak Masa: “Yeni bir çoban arama, çoban sen ol” dedi!

Yuvarlak Masa'ya boş gözlerle, melül melül bakanlar 6 lider gördüler. 6 lider yuvarlak bir masanın etrafında daire olup oturmuşlar; “20 yıllık Tek Adam'ı seçim sandığında devirip yerine geçmeyi” amaçlamışlar. Yuvarlak Masa'ya bakıp da bunu görenler boş bakmış oldular.

Masaya takıldılar.

Gerçeği atladılar.

Yuvarlak Masa, aslında “6 kişiden 1 lider olmaz” dedi. Yuvarlak Masa aslında “6 kişilik masa halkın bugün gözünde bitmiş olan Tayyip Erdoğan'ı seçimde indirmeye tek başına yetmez” dedi. Altı kişilik masa aslında seçim günü sandığa gideceklere yani halka; Alevi- Sünni, Türk- Kürt, Sağcı- Solcu, İslamcı- Laik, Atatürkçü- Gelenekçi, Muhafazakar- Batıcı, Zengin- Fakir, İşçi- Patron, Köylü- Kentli, Üretici- Tüketici hemen herkese; “Sen yeni bir çoban arama… Yeni bir Erdoğan da arama… Çoban sen ol… Biz sana çoban bulmak için bu masanın etrafında toplanmadık. Seni kendinin çobanı yapacak bir ileri demokrasi modeli teklif etmek için bu masanın etrafında bir araya geldik” dediler.

★★★

5 saat sürdü.

Ve 15 dakika.

Atatürkçü.

Laik.

Dindar.

Muhafazakar.

Milliyetçi.

Liberal.

Ayrı ayrı görüşten 6 ayrı partinin 6 ayrı lideriydiler. Bir masanın etrafında oturarak; “Ey vatandaşlar biz aslında sizler gibiyiz. Sizler de ayrı ayrı görüşte insanlarsınız. Bu yuvarlak masa sizin durumunuzun aynası. Türk halkının bugünkü siyasi bölünmüşlüğünün yansıması. Siz ayrı görüşte insanlarsınız ama birbirinizin düşmanı değilsiniz. Biz de ayrı ayrı görüşte liderleriz ama birbirimizin düşmanı değiliz. Demokrasi toplumu bölme, böldürme, sen ben yaratma düzeni değil. Demokrasi bir uzlaşma düzeni. Biz bu masa etrafında fotoğraf çektirerek size “başkana karşı başkan çıkaralım” demek için oturmadık. Siz ayrı ayrı görüşten ayrı ayrı partilerden vatandaşlar; 20 yıldır toplumu ikiye bölüp birbirine düşürücü siyaseti zirveye çıkarmış eski çobanın kurduğu düzeni bizzat görüp yaşadınız. Biz bu masa etrafında “Türkiye yol çatına geldi” demek için oturduk. Biz bu masanın etrafına sizlere; “Türkiye eski başkanı indirip yeni başkan peşinde koşarak enerjisini, zamanını, varlığını tüketecek bir ülke olmamalıdır. Türkiye demokratik kurumları birbiriyle uyumlu, halkın beklentilerine en üst düzeyde karşılık verecek ileri demokratik güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmiş bir ülke olmalıdır. Halkın kendisi koyun olmayı kabullenmeyip yeni bir başkan (çoban) aramaktan vazgeçmeli” teklifini seçkin dikkatinize sunmak için oturduk.

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Bir kişi başa geçer; “dediğim dedik- çaldığım düdük” büyüklenmesine bürünür, siyasi enerjisini “bölmekten… Onlar ve biz… İnanlar ve inanmayanlar demekten…” alır kendisiyle aynı düşünmeyenleri hapse atar.

20 yıl bitiyor.

Türkiye bunu gördü.

Acı sonuçlarını yaşıyor.

Bu yüzden ayrı ayrı görüşten vatandaşların temsilcisi olan 6 partinin lideri Yuvarlak Masa'ya; uzlaşarak “ileri yeni bir yönetim modeli kurmak” teklifini açıklamak için oturdular.

Ve açıkladılar.

6 lider içinde en yüksek oyu almış parti CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Masanızda HDP niçin yer almadı?” sorusuna “HDP'yi yok saymıyoruz” cevabını verdi. Bu cevabın içinde “beraberlik- çözüm bulma- ileri demokratik yönetime geçme, tabanda ve tavanda birlik, beraberlik, bölünmez bütünlük çıkarma” arayışı ve niyeti var.

★★★

Özetle:

Masa; “Yeni bir Erdoğan arama” teklifi sunmadı. Bir uzlaşma düzeni, ileri bir sistem önerdi. Halkın beklentisinde binlerce yıl süren; padişah, halife, sultan, tek adam, demir yumruk, dediğim dedik, halkı koyun görüp güden kurtarıcı teklif etmedi. Masa, “halkın halk tarafından, halk için yönetimini” önerdi.

Bu teklif!

Bu düşünce!

Bu öneri!

İleri demokratik ülkelerde yazılı olarak var olmayan fakat hayatın ayrılmaz bir parçası olan yüksek vicdan, yüksek adalet ve yüksek uzlaşmayı getirmeyi vaat ediyor. İyi anlatılırsa Türkiye'nin beyaz devrimi olur.