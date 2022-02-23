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Zor günler!

Rus lideri Putin, “çarlık dönemini hatırlatarak” Ukrayna'nın Rusya'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkladı. Rusya, Ukrayna'yı kaybetmek istemiyor. Ukrayna giderse sıra Rusya'ya gelir ve birkaç on yıl içinde Moskova'da iktidara ABD'ye uydu yapılmış biri gelebilir korkusu yaşamaktalar. Putin, “Ukrayna yönetimini ABD'nin kuklası” ilan etti. Rusya, Ukrayna'nın doğusunda “askeri üs kurma” sürecini başlattı.

Bekleniyordu.

Bela patladı.

Rus Ordusu Ukrayna'ya girdi. Rusya ile ABD, “Ukrayna üzerinden” kapıştılar. Ukrayna Başbakanı, dünyaya çağrı yapıp yardım istedi. BM Güvenlik Konseyi acil toplandı. Almanya Başbakanı Rus doğalgazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 2 projesini durdurma kararı aldı. Dünyanın önde gelen haber ajansları, “Üçüncü Dünya Savaşı patlayabilir” diye uyarıcı başlıklar atıyorlar. Birinci Dünya Savaşı sırasında günde 6 bin kişi can verdi, İkinci Dünya Savaşı'nda 40 milyondan fazla insan öldü. Dünya savaşları, paylaşım için patlar ve savaşın sonunda dünya paylaşılır.

Belanın ortasındayız.

Bizim Dışişleri, Türkiye'nin tavrını açıkladı ve “Rus Ordusu'nun Ukrayna'ya girişini kabul edilemez” buldu.

Ukrayna Başbakanı, Rusya'yı kınadığı için Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “teşekkür” etti.

Ukrayna!

Karadeniz ülkesi.

Türkiye'nin koşmuşu.

Komşunun evi yanıyorsa ateşe benzin dökmek yerine bir kova su alıp yangını söndürmeye gitmek gerekir. Bizim Dışişleri'nin ve Cumhurbaşkanı'nın tavrı “komşudaki yangını söndürmek” üzerine mi, değil mi ileride göreceğiz.

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Dışişleri ve Cumhurbaşkanı, komşumuz Suriye yanmaya başladığında da su dolu kovayı alıp ateşi söndürmeye gitmek yerine “yangına benzin döken” bir ABD yandaşlığının rüzgarına kapılmıştı.

Sonucu gördük.

Suriye yandı.

Biz de kavrulduk.

Rus Ordusu Karadeniz komşumuz Ukrayna'ya girdi ama aynı zamanda güney Komşumuz Suriye'de de savaş gemileri ve savaş uçaklarıyla nükleer başlıklı balistik füzeler, S 400 ve S 500 füze sistemleriyle tatbikata girişti. Çin de savaş gemilerini Suriye'nin Lazkiye Limanı'na yığdı. Suriye Devlet Başkanı Esad, Rusya'nın yanında olduğunu açıkladı. Bizim Suriye topraklarında binlerce askerimiz var.

ABD ile müttefikiz.

Rusya ile komşuyuz.

Petrol alıyoruz.

Buğday alıyoruz.

Doğalgaz alıyoruz.

Turist gönderiyor.

S 400'leri sattı.

Santral yapıyor.

Bunlara dayanarak Rusya, Türkiye'den daha ileri talepler isteyebilir. Aynısını ABD'de de yapar; “bizden yana ol içine düştüğün derin krize çare olsun diye döviz akışının vanalarını açacak kolaylıklar sağlarım” diyebilir. Türkiye, ABD'nin “bu zehirli yemine” atlarsa; bu kez Rusya Kafkaslar' da, Ortadoğu'da özellikle Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Güney Avrupa'da, Libya'da “Türkiye'nin karşısında” sertleşebilir. Türkiye Ukrayna'da ABD ve NATO isteklerine bağlı kalacak olursa Rusya Suriye'de Türkiye'yi düşman ilan edebilir.

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Rusya Türkiye'ye karşı sertleşirse ABD ile AB'nin Türkiye'nin yardımına ne kadar koşacağı belirsiz. Şu anda “Hem ABD ve hem de Rusya tarafının” Türkiye'den yandaşlık istemesi “tatsız teklif” olur.

Petrol artıyor.

Doğalgaz da…

Elektrik faturaları yeniden şişmeye başlayabilir.

Buğday da artıyor.

Dolar yine tırmanmaya başladı. Rusya ile Ukrayna; Türkiye'ye biri yılda 4.7 milyon diğeri 2.1 milyon turist gönderen ülkeler. Turist gelimi durursa; Türkiye'nin “kur korumalı mevduata dayalı hedefleri” de sararıp solabilir. Ukrayna'da 700'den fazla Türk şirketi faaliyet gösteriyor, bu ülkeyle de yeni bir ticari anlaşma imzalandı ama “büyük ticaret açığı” vermekteyiz. Ukrayna Türkiye'ye daha çok mal satıp, daha az alıyor. Rusya ile de aynı durumdayız.

Zor günlere girdik.

Ukrayna'daki bilek güreşi, yeni bir dünya paylaşım savaşına dönüşebilir. Türkiye'ye İkinci Dünya Savaşı yıllarında gösterdiği “tarafsız kalma” duruşu yakışır.