Balığa bile yüzme öğretiyorlar!

Hatasız kul olmaz. Her insan, her kuruluş, her yönetim hata yapabilir. Ancak…

Hataları görmemek, vurdumduymaz davranıp anlamazdan gelmek ya da unutmak kötüdür.

Yanlışını görmezsen, düzeltemezsin!

İşte, Türkiye ekonomisini çıkmaza sokan, insanlarımızı derin bir yoksulluğa mahkûm eden iktidarın en büyük eksiği, kendisinde hiç hata görmemesidir…

Her şeyi iyi, her şeyi güzel yaptıklarını iddia ediyor, dünyada da kriz olduğunu, en zoru aştığımızı, Avrupa'nın bizi kıskandığını filan söylüyorlar.

Avrupa neyimizi kıskanıyor, bilmiyorum!

İktidar mensuplarının bazılarında palavra o kadar bol ki, aya kurşun sıkıyor, balığa yüzme öğretiyorlar!

Hayat tükenir, yalan tükenmez, dünya biter palavra bitmez!

★★★

“Her şey iyiye gidiyor” diyorlar da… Peki, gerçek ne?

Fiyat artışları gerçeğin aynası!

Zam bombardımanı bitmek tükenmek bilmiyor…

Maaşlar hariç, her şeye zam zam… Bütçeler delik deşik!

Benzine onuncu mu, yirminci defa zam mı geldi ne… 1 lira 68 kuruş daha bindirdiler! İktidar “Durmak yok, yola devam!” diyor.

Geçen yıla göre fiyatlar üçe katlandı!

Şimdilik 22 lira 83 kuruş olan benzinin litresi, hafta sonuna kadar 25 lirayı bulabilir!

Fakat artık öylesine alıştık, öylesine kanıksadık ki, benzine zam haberleri trafik kazaları gibi neredeyse tek sütuna düştü!

★★★

Ülkemizin gerçeğini mi öğrenmek istiyorsunuz? Bunun için Meral Akşener'in yurt gezilerini izlemek yeterli!

İYİ Parti lideri Akşener, Karaman gezisi kapsamında Ermenek İlçesi'ndeki esnafın dertlerini dinledi.

Hani “Bir dokun bin ah işit” derler ya… Aynen öyle oldu.

Meral Hanım'ın “İşler nasıl?” diye sorduğu esnaftan gelen acıklı cevaplar yürekleri dağladı. Okuyalım:

“Millet kan ağlıyor başkanım!”

“Alım gücümüz yüzde 10, yüzde 5 bile değil, sıfır!”

“Oğlum, ben ve de hanım, hep beraber çalışıyoruz ama yine de yetmiyor, yetmiyor… Geçinemiyoruz!”

“Et mi dediniz? Eti unuttuk artık! Kurbandan kurbana görüyoruz desek yalan olmaz!”

★★★

Dertli insanlarımızın söylemleri böyle sürüp gidiyor.

Çoğu günler siftah bile yapamadığını söyleyen çaresiz esnafın tek umudu, tek kurtuluş beklentisi seçim!

“Bizi ancak seçim kurtarır” diyorlar ama seçime de daha 1 yıl 1 ay var.

Allah esnafın ve geçim derdine düşen tüm insanlarımızın yardımcısı olsun!

“Best Of Turkey” ödülleri…

Beşiktaş Medya tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Best Of Turkey Business Awards” (Türkiye'nin En İyi İş Ödülleri) önceki gece İstanbul Dedeman Oteli'nde düzenlenen törende dağıtıldı.

Gazeteniz SÖZCÜ'den Emin Çölaşan, Murat Muratoğlu, Dilek Karaaslan ile birlikte ben de ödüle layık görüldüm.

Beşiktaş Medya, İsmail Arlı ve jüri üyelerine (beni iki yıldır, üst üste ikinci defa ödüle lâyık gördükleri için) çok teşekkür ediyorum.

Mustafa Küçük'ün acı günü

“Babıâli” dediğimiz basın dünyamızdaki en sevdiğim arkadaşlarımdan biri olan ABC Medya Ajansı'nın kurucusu Mustafa Küçük, iki evlâdından biri olan Murat Küçük'ü kaybetti. Derin acısını paylaşıyorum.

Ankara Bilkent Üniversitesi'ni bitirdikten sonra ABD'de yüksek lisans yapan ve başarılı bir iletişimci olan Murat Küçük, İstanbul'daki özel bir hastanede kalp damarına stent takılırken hayata veda etti.

Henüz 54 yaşında olan Murat Küçük evli ve üç çocuk babasıydı.

Merhum evlâdımıza Allah'tan rahmet ve tüm ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

GÜNÜN SÖZÜ

Masumların ceza aldığı bir ülkede mutluluk hayaldir!