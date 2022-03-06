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Ekonomimiz neden dikiş tutmuyor?

Vahşi zamların sonu gelmeyeceğe benziyor!

Benzinin litresi 20 liraya dayandı! Bunu da aşıp tırmanmaya devam ederse hiç şaşırmamak lâzım!

Bir depo benzinin fiyatı artık 1000 lirayı aşmış durumda.

Geçen yıl bu vakitler 7 ile 8 lira arasında olan dolar, bugün 14 lirayı geçiyor.

Milleti çıldırtan elektrik ve doğalgaz fiyatları uçuşunu sürdürüyor.

Ukrayna savaşı zamları tetikledi ama savaş öncesi de durumumuz hiç iç açıcı değildi.

Milletin alım gücü her geçen gün hızla erimekte…

Milyonlarca insanımız borç batağında çırpınıyor.

İktidar ve ortakları ne yazık ki, çok başarısız!

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Hukuk işlemediği ve yargı güvencesi olmadığı için Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmiyor. Ciddi bir yerli yatırım da yok!

Peki, ülkede yatırım yapılmazsa ne olur?

Ekonominin kanunu olan arz ve talep dengesi daha da bozulur, enflasyon dizginlenemez hale gelir, iç üretim daralır, dolar artışı yüzünden ithalat da azalacağı için ülkede “mal kıtlığı” başlar.

Ekonomisi için en kötü durum budur.

Batılı yatırımcıların ülkemizden uzaklaşmalarının en önemli sebeplerinden biri Türkiye'nin insan hakları ve demokratik özgürlükler liginde hızla irtifa kaybetmesi…

Uluslararası bir kuruluş olan Freedom House (Özgürlük Evi) raporuna göre Türkiye, 2017 yılından beri “Özgür olmayan ülkeler” arasında yer alıyor!

Bu durumda yabancı sermaye güvenerek gelip yatırım yapar mı?

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Ülkede zorlaşan hayat şartlarından şikâyet etmeyen hiç kimse yok!

Fakat…

İktidar “Salgına, küresel enflasyon fırtınasına gelişmiş ekonomiler dayanamayıp bir bir çökerken Türkiye, başarılı yönetim sayesinde güçleniyor, büyüyor, sabredilirse şahlanmaya az kaldı!” diyor.

İktidarın tespitleri böyle olup “Şahlanmaya az kaldı” deyince, ülkede sorunların çözümünü beklemek hayli saflık olur!

Teşhisteki hata, tedaviye imkân vermez!

Ekonomimiz bu yüzden dikiş tutmuyor!

Bir Akrep Nalan vardı…

Akrep Nalân, Bodrum'un simgesi gibiydi…

Türkiye'nin incisi Bodrum'un gece kulüplerinde söylediği nefis şarkılarla turistlere harika geceler yaşatırdı.

Bu sevimli ve çelebi şarkıcı önceki gün 67 yaşında hayata veda etti…

Asıl adı Füsun Nalân Açın'dı… 34 yıl önce oynadığı bir at yarışında “Altılıyı” tutturup büyük ikramiye kazanmıştı. Ona ödül kazandıran atın adı “Akrep” olduğu için, o günden sonra hep “Akrep Nalan” diye anıldı.

Dün SÖZCÜ'de Akrep Nalân için yayınlanan bir ölüm ilanında “Süleyman Demir” imzası vardı.

Kapanan ünlü Halikarnas Disko'nun sahibi olan Süleyman Demir, ölüm ilanında Akrep Nalan'ın çok sevilen şu şarkısının sözlerine yer verdi:

“Halikarnas'ta geçen yaz rastladım sana,

Ne güzel bir geceydi o sanki bir rüya,

Şimdi sensiz bembeyaz Bodrum akşamında,

Dans eder gibiyim sanki kollarında.”

Tüm Halikarnaslıların kulaklarında bu şarkı ve kalplerinde sana olan sevgileri hep yaşayacak sevgili Nalân… Işıklar içinde uyu. (Süleyman Demir)

TEBESSÜM

Hesabı kim ödeyecek?

Genç bir kız, büyükannesi ile mağazaya girer ve kendisine yiyecekmiş gibi bakan tezgâhtara sorar:

“Bu kumaşın metresi kaça?”

Saygısız tezgâhtar yılışır:

“Bir öpücük efendim…”

Kız sakin bir şekilde:

“Pekâlâ, 5 metre veriniz…” der.

Genç kız, sarılan kumaş paketini alır ve tezgâhtara dönüp:

“Hesabı büyükannem ödeyecek!” der.

GÜNÜN SÖZÜ

Bu ülkede siyasilere soru sormayan, yalan dinlemek zorunda kalmaz!