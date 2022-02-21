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Elektrik şirketlerine devlet el koysun!

Toplum bıkkın, yorgun, karamsar ve mutsuz…

Hâlâ bunu anlayamayan bir iktidarla karşı karşıyayız!

Tarkan'ın “Geççek” şarkısında söylediği:

“Geldiği gibi gitçek,

Bu çile de bitçek!” sözlerine ilham veren bu iktidarın kendisidir.

Elektriğe bir kalemde yüzde 127 zam yapılmış… Akaryakıta bir yılda 80 defa yapılan zamların toplamı yüzde 150… Doğalgaz zamları da ayrı bir dert!

Vatandaşa yaşamak haram edildi!

Şimdi hâlâ “Fiyat indirecekler. Bu prangaları kıracağız! İndirmezlerse pişman edeceğiz!” diye yüksek perdeden konuşuyorlar ama ses var görüntü yok!

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İnsanlarımız hiç bu kadar çile çekmemişti…

Elektrik faturalarındaki rakamlar artık “Soygun” diye anlatılıyor.

Bundan sonra üç-beş lira ucuzlatılsa ne olur ki? Açılan derin yaraya merhem olur mu? Olmaz tabii ki…

Halkın ve esnafın rahatlaması için şirketlerin soygununa “Dur” diyerek o ıstıraba son vermek gerekiyor.

Bunu da yapacak olan devlettir!

Devlet eğer vatandaşını düşünüyorsa, halkı yoldurmak istemiyorsa, elektrik dağıtım şirketlerine el koymalıdır!

Tek çare budur!

Elektrik devletleştirilsin!

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Aydınlatacağı yerde milletin hayatını karartan “elektrik müteahhitleri” devlet içinde devlet haline gelmiş durumdalar…

Onlar kâr etsin diye milletin canı çıkartılıyor!

Ülkede enerji dağıtım görevi eskiden olduğu gibi devlet kurumlarına verilmeli, “illâllah” dedirten soyguna dur denilmelidir!

Başka çare görünmüyor!

Aksi halde utanç verici tablo daha da ağırlaşarak devam edecek!

Kayıp-Kaçak elektriğin parasını da vatandaş ödüyor!

Son günlerde Türkiye'nin gerçeği şu: Millet faturalardan çıldırıyor…

Güneydoğu'daki bir çok kentimizde “Kaçak elektrik” kullanımı yaklaşık yüzde 70'i buluyor.

Fatura ödeyenlerin oranı yüzde 30'larda kalıyor!

İnsanlar, sahtekârlıktan değil, maddi imkânsızlıktan, ağır faturaları ödeyecek güçleri olmadığı için kaçak elektriğe yöneliyor.

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Güneydoğu'daki elektrik kullanımında yüzde 70 oranındaki “Kayıp-kaçak” bedelini kim ödüyor?

Devlet mi? Şirketler mi? Hayır!

Elektrik müteahhitleri öyle bir fedakârlık yaparlar mı hiç? Onlar insanları yolmayı bilir!

Güneydoğu'da kullanılan kaçak elektriğin parasını siz, biz, hepimiz ödüyoruz.

Şirketler bunu “Kayıp-kaçak bedeli” olarak faturalarımıza yansıtıyor.

Elektrik faturaları yalnız vatandaşı değil, zamlara izin veren AKP iktidarını da çarpıyor! Şimdi indirime gideceklermiş…

Yüzde 127 artan fiyatlardan göstermelik indirim, göz boyamaktan öteye gidebilir mi? Vatandaş zamların tamamen kaldırılmasını istiyor!

TEBESSÜM

Geççek mi? Geçmicek mi?

Tarkan'ın “Geççek” şarkısı, bizim Temel'in de diline dolanmış… Fakat biraz farklı şekilde… Şöyle:

“Atatürk düşmanlığı geççek…

Kadın cinayetleri bitçek…

Cumhuriyet düşmanlığı geççek…

Yolsuzluklar bitçek…

Hırsızlıklar geççek…

Yobazlıklar bitçek…

5 maaş alma geççek…

Köşe dönme bitçek…”

Temel böyle sayarken, onu dinleyen Dursun:

“Bu sözlere AKP'nin trolleri çok kızıyor, bilesin!” deyince Temel düşüncesini şöyle açıklar:

“Madem kabul etmeyip kızıyorlar, onlar da ‘GEÇMİCEK' diye bir şarkı yapsınlar birader!”

GÜNÜN SÖZÜ

Soylu insanlar, yapılan kötülükleri iyilikle yenerler!