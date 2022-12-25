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İlahlar kurban istiyor!

Günlerdir boş yere tartışılıyor…

Hangi kanalı açsam konu aynı:

İmamoğlu'na verilen ceza yüksek mahkemelerde (İstinaf ve Yargıtay'da) onaylanacak mı, onaylanmayacak mı?

Uzatmaya gerek yok! Saray'ın Başdanışmanı Hukukçu Mehmet Uçum'a göre: Karar onaylanacak!

Peki bu durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Dolmabahçe Saray'ında düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı açılış konuşmasında söylediği:

“Devlet ancak ve ancak adalet üzerinde yükselir, gelişir, büyür. Adalet dağıtılmayan devlet tıpkı çürük bir bina gibi yıkılıp gitmeye mahkûmdur.” şeklindeki sözleriyle çelişmiyor mu?

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Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonların biri bitmeden bir yenisi başlıyor. Hapis cezası ve siyaset yasağının ardından şimdi de terör soruşturması açtılar.

İçişleri Bakanlığı'nın iddiasına göre İmamoğlu, terörle iltisaklı kişileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe almış!

Adli sicil kaydı temiz olmayan hiç kimseye belediyelerde iş verilmez. Bu kayıt ise devlet tarafından verilir.

İmamoğlu, devletin savcısının temiz kağıdı verdiği kişileri neden işe almasın?

Tabii ki mesele o değil… Öyle veya böyle İmamoğlu'nu yemek, siyaseten bitirmek istiyorlar.

Fakat bu haksızlıklar geri tepecek.

Halk artık gerçekleri görüyor çünkü…

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İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararının yüksek mahkemelerden de hızla geçmesi neredeyse kesin gibidir.

Neden mi böyle bir kanaate varıyoruz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'un konuşmasından bu anlam çıkıyor.

Saray'ın Başdanışmanı Uçum, katıldığı bir TV programında:

“Nihayetinde Yargıtay son sözü söyleyecektir. Yerel mahkemenin kararı, yürürlükteki hukuka uygunluğu açısından bakıldığında muhtemelen onaylanır” dedi.

Bu sözleriyle kararın “Hukuka uygun” olduğunu açıkça ilan eden Uçum, yüksek yargıya Saray'ın mesajını göndermiş oldu.

Hal böyle olunca yargının “hayır” demesi beklenebilir mi? Beklenmez, çünkü…

Ülkemizde hakim teminatı yok!

İktidarın hoşuna gitmeyen yargıçların bir gecede başka yerlere sürüldüğü malum…

Saray'ın başdanışmanının bu mesajından sonra İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay, İmamoğlu'nun mahkûmiyet kararını bozabilir mi?

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Kesin olan gerçek şudur:

Hakim ve savcılara coğrafi teminat getirilmedikçe yargının bağımsızlığından söz edilemez.

Görevlerini hukuka ve vicdanlarına göre yapabilmeleri için bütün hakim ve savcıların her bakımdan güvenceye kavuşmaları şarttır ama bu iktidarın işine gelmiyor.

Hakim ve savcılara teminat getirmeye çalışan eski Adalet Bakanı Abdülhamid Gül, belki de bu yüzden görevinden oldu…

Bir de hâlâ “Bağımsız ve tarafsız” yargıdan bahsediyorlar!

Büyük vatansever Kemal Baytaş'ı anıyoruz

Büyük bir vatansever olan Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş'ı, geçen yıl bugün kaybetmiştik.

Türk Tanıtma Vakfı olarak dünyanın 30'dan fazla ülkesinde etkinlikler düzenleyerek Türkiye'yi tanıtan Baytaş bu çalışmaları nedeniyle çok sayıda “Onur ödülü” almıştı.

Türk Tanıtma Vakfı'nın yeni başkanı M. Şükrü Koçoğlu, Kemal Baytaş'ın ölüm yıldönümü nedeniyle şu mesajı yayınladı:

“Gönül dostları,

Değerli büyüğümüz, ağabeyimiz Kemal Baytaş'ın aramızdan ayrılışının 1'inci yıldönümünde onu sevgi ve hasretle anıyoruz.

Kemal Ağabey'in büyük önder Atatürk'ün çizdiği uygarlık ve aydınlatma yolunda yürütme azmi ve isteği bizim de ilkemizdir.

Bedeni toprak oldu ama sevgi ve enerjisi her zaman yaşayacak…

İyi ki vardın Kemal Abi, gözün arkada kalmasın, sana lâyık olmaya çalışacağız. Seni her zaman özlüyoruz.”

GÜNÜN SÖZÜ

Ne kadar az yüksekten uçarsan, düştüğünde o kadar az incinirsin!