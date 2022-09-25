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Kılıçdaroğlu’nun sabrı taştı!

Seni adam eden eli ısırırsan, bunun adı “ihanet” olur.

CHP içinde ne yazık ki böyle ısırgan otları vardı ve sonunda, sakin, çelebi, hoşgörülü bir insan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile sabrını taşırıp patlamasına sebep oldular.

Tüm münafıklara rest çeken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

“Şu anda artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle beraber misiniz?” dedi ve şöyle devam etti:

“Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın ise isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum…

Artık karar verin…

Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenemeyecek miyiz?

Benimleyseniz, benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum.”

Böyle dedi Kılıçdaroğlu. Daha ne desin?

Bence bu sözler Kılıçdaroğlu'nun kılıcını çektiği anlamına geliyor ve “Herkes safını belli etsin!” mesajı içeriyor:

“Ya beraberiz, ya değiliz!” Mesele bu!

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Artık sözün bittiği yer burası… Parti içinde, çeşitli ihtimal ve istikbal hesapları yapıp, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda racon kesmeye kalkışanlar bir anda suspus oldu. Belediye Başkanları ve partinin önde gelenleri “Barış ve adalet savaşçısı Genel Başkanımız'ın yanındayız” mesajı verdiler.

İçteki fitne kazanının ateşi böylece sönse bile, dıştaki fitne kazanı kaynamaya devam ediyor.

Amaçları “6'lı Masa'yı devirmek!”

İktidarı öcü gibi korkutan, “Beşli çete” denilen grubun kâbuslar görmesine sebep olan “6'lı Masa'ya” fitne sokma çabaları devam edeceğe benziyor ama masadaki tüm liderler sağlam ve kararlı duruyor.

Fitneciler korku içinde ama “korkunun ecele faydası yoktur” denir. Başaramayacaklar!

Meral Hanım kendisine yakışan davranışı sergiledi

İYİ Parti lideri Meral Akşener defalarca “Ben Cumhurbaşkanlığı'na değil, Başbakanlığa adayım” demesine rağmen, katıldığı TV programlarında inatla ve ısrarla “Cumhurbaşkanlığı'na aday mısınız?” şeklindeki kasıtlı sorulara muhatap oluyor. Amaç nedir? “6'lı Masa'ya fitne sokmak”… Ancak, Meral Akşener bu oyuna gelmiyor.

“Siyasette iyilik unutulur, nankörlük bakidir” denir ama Meral Hanım güçlü ve sağlam bir kişiliğe sahip, tuzağa düşmüyor!

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'ye yaptığı iyiliği hiç unutmayacak.

Bunu bizzat kendi sözlerinden anlıyoruz.

Akşener önceki gün İzmit'te yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için dikkat çekici ifadeler kullandı.

İYİ Parti'nin kuruluşu aşamasında Kılıçdaroğlu'ndan 15 milletvekili talep ettiğini anlatan Akşener:

“Türkiye'de birçok şeyi değiştirecek bir adım atılmasına yönelik bir talepti bu… Kabul etti. Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Yıllarca CHP ve sağın renkleri arasında büyük bir mesafe varken, o davranış biçimi aradaki o uzaklığı kapattı” diyerek kendisine yakışan bir davranışı sergiledi.

Bu sözlerden sonra bir kısım medya Meral Hanım'a hâlâ “Cumhurbaşkanlığı'na aday mısınız?” diye sormak yüzsüzlüğünü gösterir mi bilemiyorum.

TEBESSÜM

Aman ha, uyanmasınlar!

Adam, yolda rastladığı komşusuna sorar:

“Yahu, senin güzel bir çil horozun vardı. Ne oldu o?”

“Kafasını kestim, pişirip yedim!”

“Yapma yaa! Sen onu çok severdin yahu…”

“Evet ama sabahları fazla ötüp halkı uyandırıyordu…”

Adam kısa bir süre düşündükten sonra:

“Haklısın” der “Bizde halkı uyandıranların kafası kesilir!”

GÜNÜN SÖZÜ

Tüm dünya Atatürk hayranı iken maalesef bütün Atatürk düşmanları Türkiye'de yaşıyor