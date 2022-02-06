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Ülkemizi saran İRTİCA mikrobu!

İrtica aynı gün Samsun'da ve Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hortladı!

Mikroplar, insan bünyesinin zafiyetini görünce nasıl saldırır ve bünyeyi kemirmeye başlarlarsa, irtica da bir ülkeyi zayıf ve karışık bulduğu bir ortamda, bazı güçlerden cesaret alarak saldırıp, demokratik düzeni ve çağdaş rejimi yıkmaya çalışır.

Ülkemizde mürteciler (irtica yanlıları) her zaman vardır ama siyasal ortam müsait olmadığı sürece kafalarını kaldıramazlar!

Bugünlerde demek ki, durumu uygun görmüş olacaklar ki, “Zombiler” gibi ortaya çıktılar!

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde “Adalet Anıtı” kimliği belirsiz ahlâksızlar tarafından ateşe verildi…

Samsun'da ise ayrı bir irtica olayı yaşandı.

Yobaz kafalı iki kuzen, gece herkes uykuda iken “Atatürk'ün şaha kalkmış at üzerindeki muhteşem heykelini” halat bağlayıp çekerek yıkmak istedi… Fakat tunçtan yapılan heykel sağlamdı, direndi, yıkılmadı.

İki mürteci (irtica yanlısı) yakalandı ve mahkeme tarafından tutuklanarak hapse atıldı!

Şimdi Atatürkçülerin merakı şu:

“Bu iki yobaz, acaba ne kadar hapiste kalacak?”

Daha önce Atatürk'e çeşitli saldırılarda bulunan yobazlar ya hiç tutuklanmamış, ya da kısa sürede tahliye edilmişti!

Bu durum gericilere cesaret veriyor!

Onları azdıran, Ticanî'leştiren, saldırılarını arttıran, birçok olayın cezasız kalmasıdır.

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İrtica, eskiye dönüş, gericilik, çağ dışı, geri kafalı, her türlü ilerlemeye karşı olan yobaz hareket tarzı demektir.

Merhum din bilgini Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ün deyimi ile “İrtica, dinin ihanet aracı yapılması halinde vücut bulan kötülüğün adıdır!”

Atatürk'e saldırmak yobazlığın en önde gelenidir.

Yalnız Türkiye'de değil, birçok ülkede, demokratik ve çağdaş rejimlerin yerine, din kurallarının ya da ırkçılığın uygulanmasını isteyen gerici gruplar ve tarikatlar vardır.

Mesela, günümüz Almanya'sında Hitler kafalı Naziler, Afganistan'da Taliban, ABD'de zenci düşmanı ırkçı Ku Klux Klan gibi örgütlerin yaptıkları gericiliktir.

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Bazı akılsız ve düşük ahlâklı kişiler, Atatürk heykellerini “Put” olarak niteliyor.

Bunlar arasındaki bazı salaklar, Atatürk heykelinin etrafında tavaf edildiğini iddia etmek gibi bir gaflette bulundu.

Oysa “tavaf-mavaf” yok… Fotoğraflarda, Atatürk anıtının çevresini sardığı görünen insanlar. yurtsever Samsun'lulardır.

Bu vicdanı temiz insanlar, Atatürk heykelinin saldırıya uğradığını duyunca koşup, anıtı hain ve alçaklardan korumak için “Nöbet” tutmuşlardır.

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Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'a çıktığı yere dikilen, “Şaha kalmış at üzerindeki Atatürk heykeli” dünyanın en güzel eserlerinden biridir.

Heykel, 1927 yılında Avusturyalı ünlü sanatçı Heinrich Krippel'e ısmarlanmıştır.

Sanatçı heykelin yapımına 1928 yılında Viyana'daki stüdyosunda başlamış ve 1931 yılında tamamlamıştır.

Muhteşem heykel 29 Ekim 1931'de Samsun'daki yerine dikilmiş, açılış töreni 15 Ocak 1932'de yapılmıştır.

Heykeltraş Krippel'e bu iş için toplam 42 bin 500 dolar ödenmiştir. O para o günler için büyük bir servetti.

Bu muhteşem eseri yıkmaya çalışanların Afganistan'daki tarihi heykelleri top ateşiyle yıkan ilkel Taliban'dan farkı var mıdır?

Allah, güzel Türkiye'mizi, bu zihniyetteki çağdışı yaratıklardan korusun!

GÜNÜN SÖZÜ

Türkiye, şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar ülkesi olamaz (Atatürk)