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Kılıçdaroğlu, SADAT’ı “Altılı Masa” adına sordu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bulunduğu dönemde kahvaltısını yapıyor, gazeteleri okuyor, saat 10.00 civarında genel merkeze geliyor. Akşener, hemen Başkanlık Divanı'nı topluyor, günün konuları ele alınıyor. Daha kapsamlı gündem maddeleri olduğunda Genel İdare Kurulu'nu topluyor. Emekli diplomatlardan oluşturduğu dış politika ekibiyle, kimisi halen görevde bulunan ekonomistlerle kapsamlı toplantılar yapıyor.

Sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanıyor. Hakaret edenleri anında engelliyor. Yani engellemelerin bir başkası tarafından yapıldığını sanmayın, bilgisayar başındaki bizzat Meral Hanım olduğunu bilin. 8 yıl TBMM Başkanvekilliği, İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan 24 yıllık parlamenter Meral Akşener, Şırnak'a da gidiyor, Edirne'ye de. “Korkmuyorum kardeşim, korkmuyorum” diyor.

“KARIŞIKLIK ÇIKARACAKLAR”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daveti üzerine 2017 yılının son haftasında Aksaray'a gitmiştik. Dönüşte, otomobilinde sohbet ederken seçim öncesi kaygılarını şöyle anlatmıştı:

“Son dönemlerde üniformalı, ellerinde uzun namlulu silahlarla bazı kişiler ortalıkta dolaşıyor. Bunlarla ilgili çok önemli iddialar var. Örneğin Tokat ve Konya da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz. Bunlar söyleniyor. Araştırılırsın ve bize de bilgi verilsin. Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonucun çıkması halinde karışıklık çıkaracakları yolunda yoğun söylentiler oluyor. Bunlardan birisi de SADAT (Uluslararası Savuna Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş) diye bir yapı. İnanın SADAT'ta, diğer yapılar da benim için toz zerresidir. Bu malum yapılar insanları çatışmaların içerisine sürükleyecekler. Şimdiden uyarıyorum ve önlem alınmasını istiyorum.”

KAMP FOTOĞRAFLARI

Akşener'in bu açıklamalarını SÖZCÜ manşetten duyurmuştu. O dönem İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof.Dr. Ümit Özdağ da ellerinde kamplarda silahlı eğitim yapıldığına ilişkin görüntüler olduğunu söylemişti. Özdağ'ın gündeminden SADAT hiç düşmedi. Yarın bu konuda kapsamlı bir açıklama yapacağını da belirtelim.

Sonraki bir görüşmemizde, Akşener yaptığı açıklamanın gazetemizde yayımlanmasından sonra deşifre oldukları için kampların dağıtıldığını belirtmiş, ülke için hayırlı bir iş yaptığımızı söylemişti. Tanrıverdi, Akşener hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. O takipsizlikle sonuçlanmıştı. Kuşkusuz, SADAT, CHP Genel Başkanı'na tazminat davası açacaktır. Ancak tazminat ve ceza davaları Kılıçdaroğlu'nu korkutmuyor.

GÖZLER ÜSTÜNDE OLACAK

SADAT'ın faaliyetleri bundan böyle siyasi partilerin daha çok gündeminde olacak. Seçim yaklaştıkça, seçim sonuçlarına göre bu yapının ülkemize sığınan bazı yabancıları harekete geçireceği konuşuluyor. SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin yaptığı açıklamalar sıkça gündeme getirilerek niyetlerinin ne olduğu da kendi açıklamalarıyla ortaya konulacak .

SADAT'ın kurucusu emekli general, uzun süre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinde bulundu. Seçim sonucuna göre SADAT destekli karışıklıklar çıkarılacağı yolunda söylentiler var ama bu konuda Devletin ilgili birimlerinin ortaya çıkmış bir raporu, uyarısı yok. Açıkçası olması da beklenmiyor.

O MASADA KONUŞULDU

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için ortak çalışma yapan Millet İttifakı'nda yer alan “6'lı masa”da “seçim güvenliği” konusu konuşulurken SADAT gündeme geldi. Bu yapıyla ilgili gelen bilgiler değerlendirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, SADAT'ın İstanbul'daki merkezine gitmesinde o masaya gelen bilgiler de etkili oldu.

Toplumda konuşulan, ancak halkı sandıktan uzaklaştıracağı, seçimden soğutacağı için siyasilerin mümkün olduğunca seslendirmediği bir konu, artık Türkiye gündemine sokuldu. Kılıçdaroğlu, önemli iddialarda bulundu ve tehlikeye dikkat çekti. Bu konuda CHP Genel Başkanı'nın ilgili birimler tarafından bilgilendirilmesi, kaygılarını gidermesi gerekiyor.

O GENÇLER Mİ KULLANILACAK?

Afganistan'dan çok sayıda sığınmacı Türkiye'ye geldi. O gelişlerde en dikkat çeken hepsinin gençlerden oluşmasıydı. Daha önce ülkemize sığınanlar arasında kadın, çocuk, yaşlı, genç bulunurken, Afganistan'dan gelenlerin tamamı gençlerden oluştu. Bunların, geçmişte Taliban'a karşı mücadele edenler olduğu, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sonra kaçtıkları da ifade ediliyordu.

“Açık kapı” politikası nedeniyle Afganistanlı gençler sınırımıza koşarak girdiler. Köylerden koşarak geçtiler. Sonra bunların kayıtlarının yeterli bir biçimde tutulmadığı gündeme geldi. Dahası, nerelerde olduğu konusunda da sağlıklı bilgiler bulunmadığı konuşuluyor. İşte, ülkemize gelen Afganistanlı gençlerin SADAT'la bağlantılı olduğu söylentileri yaygın. Nitekim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Afganistan'dan gelen gençler nerede?” diye sorması da bu kaygının bir parçasıdır.

HAVADAN GELMEDİ

Kılıçdaroğlu'na bu bilgiler havadan değil, Devletin içinde görev yapan, SADAT'ı bilenler tarafından ulaştırılmıştır. Muhalefet partililerin uyarısı, açıklaması oluyorsa, bunlar “boş değildir” deyip kulak ardı edilmemeli.

CHP Genel Başkanı'na, en sağlıklı bilgiler, SADAT'ın içinden gelecektir. Adnan Tanrıverdi, bakarsınız CHP Genel Başkanı'na gidip sorularını bile cevaplandırır. İyi de olur.