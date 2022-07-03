Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Demirören kredisi iktidara ayna tutuyor

Ziraat Bankası'ndan Demirören Holding'e verilen krediler ve akıbetini öğrenmek için “gizli bilgilere” ihtiyacımız var mı?

Yoo.…

İktidarın devletin denetim, yargı ve yürütme organlarında yer alan bulguların peşine düştüğünü görmeye ihtiyacımız var. Kamu kaynaklarının mali denetimini üstlenen yargı organı Sayıştay'ın hazırladığı dönem raporları TBMM'ye geliyor. Bu raporlar ilgili ihtisas komisyonlarında el alınıyor. Bilgiler, belgeler tek tek ortaya dökülüyor. 4 Nisan 2018'de Demirören Medya'nın, Doğan Gazetecilik'e satışı ile başlayan süreç, iktidar- sermaye ilişkisine tutulan bir ayna işlevi görüyor.

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) faaliyet gösteren “İhtisas Komisyonları”ndan, 35 üye sayısıyla en fazla üyeye sahip“KİT Komisyonu” nun üyesi…

İçeriğinin yanı sıra üye sayısıyla da, TBMM'de grubu olan tüm parti milletvekillerinden seçilen üyelerden oluşan KİT Komisyonu'na verilen önem ortada.

Mesela devletin kaynaklarını ele alan “Plan ve Bütçe Komisyonu”nda bile 30 üye yer alıyor.

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Bu kadar önemli bir komisyonda havanda su dövülmediğini düşünmek isteriz… 17 Haziran 2021 tarihli KİT Komisyonu oturumunda “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş'nin 2017 ve 2018 yılları bilanço ve netice hesaplarının görüşüldüğü” oturumda Yavuzyılmaz, Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) bütçelerini denetleyen Sayıştay'ın 2020 Raporu'nda yer alan Demirören Grubu'na kullandırılan Ziraat Bankası kredilerini rakam rakam ortaya koyuyor.

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Yavuzyılmaz'ın Demirören'e kullandırılan kredilerin ayrıntılarını Sayıştay'ın Ziraat Bankası Taslak Denetim Raporu'nda yer alan bilgilerden yola çıkarak ortaya çıkardığını bu köşede yazmıştım. Geçtiğimiz nisan ayında başka bir gelişme yaşandı. Sayıştay'da “Taslak denetim raporları başkanlık onayına sunulmadan elektronik ortama konulmayacak” talimatı verildi. Bunun üzerine kurumda üst düzeyde istifalar yaşandı. Büyük olasılıkla 2021 yılı Sayıştay raporlarında kredilerin izini sürecek bilgiler perdelenecek.

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Ağırlıkla TBMM çatısı altında açılan dosyalarda yer alan bilgileri/belgeleri gündeme getiren firari şüpheli Sedat Peker'e daha çok iş düşsün diye mi “sansür” yapılıyor; anlamak mümkün değil…

Bundan tam bir yıl önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı'na başvurarak, Sayıştay'dan; kamuoyunda Demirören Medya'ya verilen kredilerle gündeme gelen Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nda “özel denetim talep edilmesini” talep etmişti; unutuldu!

Kredi hangi koşullarda yapılandırıldı?

Demirören Holding, Ziraat Bankası'ndan aldığı toplam 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık Göktürk Mahallesi Kemer Country'de, üzerinde golf sahalarının bulunduğu yaklaşık 26 futbol sahasına denk gelen araziyi ipotek etmişti. 4 Eylül 2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle arazi imara açıldı. Bölge sakinlerinin itirazları üzerine 2019 yılında açılan davalar üzerine mahkeme imar planının iptal edilmesine karar verdi.

Arazinin ipotek değeri düştü. 17 Haziran 2021 tarihli KİT Komisyonu'nda sunum yapan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Demirören kredilerinin geri ödenemediği, teminatının da zayıf kaldığına ilişkin iddialara “Söz konusu firmanın da kredileri an itibarıyla Ziraat Bankası'nda canlı hesaplarda izleniyor” yanıtını vermekle yetinmişti.

Bu süreçte Demirören'in toplamı 1.5 milyar dolara ulaşan ve büyük çoğunluğu Demirören Medya'ya ait Ziraat Bankası kredilerinin yapılandırıldığı basına yansıdı. Teminatların arttırılması için 1978 yılından beri Demirören ailesinin sahibi olduğu Beykoz Anadoluhisarı'nda “Markiz Yalısı” olarak anılan gayrimenkulün de teminatlar kapsamına alındığı iddia ediliyor.

Demirören kredileri hangi koşullarda yapılandırıldı, kamu zararı nasıl karşılanacak? Kamuoyuna bu bilgileri açık açık anlatmalılar.

Demirören'in 950 milyon dolarlık kredi hacmi

Yavuzyılmaz KİT Komisyonu'nda yaptığı konuşmada Ziraat Bankası hesaplarına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: “Sayıştay 2020 raporunda 700 milyon dolar şirket satın alma, 100 milyon dolar işletme kredisi, bir 150 milyon dolar daha işletme kredisi olmak üzere toplam 950 milyon dolar kredi hacmi oluşturuluyor. Verilen kredide kamu yararı mı var? Bu şirket bu krediyi özel bir bankadan kullanabilir miydi? Kullansaydı… Ziraat Bankası bu krediyi kullandırarak, yüksek faiz oranı verdi de, yüksek bir kazanç mı elde etti, fırsata mı dönüştürdü, çok mu aciliyeti vardı da, çok mu lazımdı da Ziraat Bankası gitti bu krediyi Demirören Grubu'na verdi? Kocaman soru işareti tam olarak burada…”

Yavuzyılmaz aynı oturumda, Doğan Grubu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayı da okuyor: “Demirören Medya Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi ile yapılan pazarlıklar neticesinde, Doğan Gazetecilik AŞ'deki paylarımızın tamamının 916 milyon Amerikan Doları satış bedeli üzerinden nakden ve peşin olarak satılmasına karar verilmiştir.”

Yavuzyılmaz devam ediyor:

“675 milyon dolarlık Ziraat Bankası kredisi verildiğinden hareketle iki yıl ödemesiz, ardından da yedi yıl taksit şeklinde ödemeleri yapılacağı hususu var. Ödemesiz dönemler bu süreçlerin içine dâhil edildiği anda aslında Sayıştay da baypas edilmiş oluyor. Neden? Çünkü iki yıl boyunca zaten ödemesiz olduğu için, 2018'de tahsis edilen kredi 2020'ye kadar Sayıştay denetiminin aslında dışına doğrudan çıkmış oluyor.”

İZNİNİZLE: Kıymetli okurlarım şimdiden mutlu ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi dilerim. İzin dönüşü görüşmek üzere…