Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Yalıkavak’ta yeni bir imparatorluk

Bodrum Yalıkavak Marina ne olmuş öyle; uçmuş…

Dünyanın en lüks giyim markaları, tekneleri, restoranları Yalıkavak'a yapışmış.

40 metre ve üstü mega yatlar sıkış tepiş sıralanmış; böyle bir manzarayı İtalya, Fransa, Hırvatistan, Yunanistan kıyılarında gören var mı, bilmiyorum.

Marina gezgincisi Yalıkavak ahalisinin elini cüzdanına atabileceği tek yer dondurmacı.

Topu 40 TL'ye satılıyor.

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2018-2019 yazına kadar marinanın en gösterişli restoranları Doğuş Grubu'nun (D-Dream) Nusret, Sait, Fenix markalarıydı.

3-5 bin liraya iki kişi akşam yemeğinden kalkabilirdi.

Artık bunların papucu dama atıldı.

Yalıkavak öyle bir servet mıknatısı haline gelmiş ki; Körfez ülkelerinden ve Rusya'dan gelenlerin ağırlıkta olduğu ziyaretçilerin “tüketim iştahını” yerel markalar kesmiyor.

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2020 yazında Arkadiy Novikov tarafından bundan 29 yıl önce Rusya'da kurulan restoran zinciri Novikov, bir İtalyan markası edasıyla Yalıkavak Marina'nın burnunu denize veren gümrükleme alanını kapmış.

Kamuoyu; eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve AKP milletvekili oğlu Tolga Ağar'ın Yalıkavak Marina yönetiminden istifalarını tartışırken…

Yalıkavak Marina'nın eski sahibi Mübariz Mansimov “Malıma çöktüler” iddiası ile mahkemelik olduğu Anar Alizade'nin peşine düşerken…

Yalıkavak Marina'da harıl harıl inşaat faaliyetleri sürmüş.

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Geçtiğimiz hafta Yalıkavak Marina'da New York doğumlu Fransız restoran zinciri Bagatelle da hizmete açıldı.

Fransız şamatasını marinaya ve plajına getireceklermiş.

Yalıkavak ahalisinin marinadan ayağının kesilmesine ramak kalmış olabilir.

Yakında girişine bir memur koyup “yanınızda ne kadar para/döviz var?” diye sorarlarsa şaşırmam.

Maksat süper zenginlere “ultra konfor” sunmaksa; marinada et ete turlayan boş kalabalıkla, etrafa para saçan kitlenin aynı mekanda buluşması “sürdürülebilir lüksü” içermiyor.

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İmar rantı hem karasal, hem de deniz alanlarında sürüyor. Yeni açılan restoranlar denize doğru ne kadar büyüdüler, onu bilen yok.

Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanları Yatırımları ve Ticaret A.Ş., 11 odalı tek katlı Yalıkavak Marina Beach Oteli yıktı, yerine iki katlı otel inşaatı başlattı.

İmar atışından dolayı Bodrum Belediyesi projeye inşaat ruhsatı vermemişti.

Bawer İnşaat'ın müteahhitliğini sürdüğü otel inşaatı, belediye tarafından son 5 ayda 2 kez mühürlendi.

Bodrum Belediyesi yetkillilerinden aldığım bilgiye göre, “mühürü kırıp inşaata devam” etmişler.

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24 Eylül 2021 itibarıyla Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Yalıkavak Turizm işletmesinin yönetim kurulunda Ahmet Güven Kartal, Ali Polat ve Koray Atalık'ın görev aldığı yazıyor.

Bodrumlular ise Yalıkavak Marina yönetiminde Azeri iş insanı Kenan Hüdaveryer'in bulunduğunu belirtiyorlar.

Şirket bilgilerinde ise CEO olarak Deniz Akaltan'ın adı geçiyor.

Yalıkavak Marina bu haliyle çok daha uzun süre gündemimizde kalır.

Silahlar konuşmaya başladı

Bodrum'da oluşan gayrimenkul rantı, “orta sınıf” hayatı kıyılardan süpürüyor.

En son “talan” alanı Gündoğan mahallesi, Küçükbük koyu…

Koydaki doğal hayatı ilk olarak 2018 yılında Metin Şen'in açtığı Serafina plaj-restoran bozdu.

Küçükbük'ün ünlü deniz kayalarının üzerini tahta iskeleler ile kapattı.

Plajda ve restoranda müzik yayını modasına uydu.

Şen geçen yıl işletmesini Fatih Yollu, Nedim Kaya ve Danış Ulaç'ın sahibi olduğu “Danış Bodrum Beach ve Restoran'a” devretti.

Bu plaja en az kişi başı 500 TL harcama fişiyle girilebiliniyor.

Bodrum'da bunun iki üç katı plaj giriş ücreti alan yer de az değil.

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Koyda ikinci marka hamlesi Ankaralı bir yatırımcıdan geldi.

Onlar da kumsala iskele kurup, halkın denizle bağını kesen işletmeler arasına katıldılar.

Bu yıl otelin işletmesi Adanalı bir yatırımcıya devredildi.

Plaja girmek için en az en az kişi başı 400 TL harcama yapmak gerekiyor.

Yeni işletmeci kumların üzerine şezlong atlatmakla yetinmedi, üzerine bir de pastane kondurdu.

Yanındaki daha mütevazi plaj işletmesi de giriş ücretini 200 TL olarak belirledi.

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335 metrelik Küçükbük sahil şeridinin yalnızca 42 metresi, halkın ücretsiz kullanımına açık…

Plajlardan yükselen müziğe tahammül edip belediyenin şemsiyesinin altında oturabilenler; şezlongunu, masasını, nevalesini yanında getiriyorlar.

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İşte bu çelişkiler yumağı Küçükbük sahilininde önceki gece silahlar patladı.

Lüks restoran işletmecilerinden birinin topuğuna kurşun sıkılmış.

Halka sahillerin kapatmaları yetmedi; rakipleri de yok edecekler!

Sahilde sohbet ediyoruz, “Herkes mafya oldu” diyor bir öğretmen…