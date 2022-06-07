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Çalıştığı şirkete ortak olanın 4/a sigortası sona erer

2007'den beri bir şirkette çalışıyorum. Bu sırada 2018'de e-ticaret için şahıs firması kurdum. Çalıştığım şirket 2020'de kısa çalışma ödeneğinden faydalandı, ben de 1 ay maaşımı devletten aldım. 2021 Aralık ayında çalıştığım limited şirkete az bir hisse ile ortak ve sorumlu müdür oldum. Hâlâ 4/a kapsamında sigortalıyım. Kısa çalışma ödeneği aldığım süre kesinti sayılır mı? Bağ-Kur'a geçmem gerekir mi? Alper Ö.

5510 sayılı SSGSS Kanunu'nda, şirket ortakları 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılmış, 4/b kapsamında sigortalı sayılanların, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı 4/a (SSK) kapsamında sigortalı bildirilemeyecekleri öngörülmüş.

SGK Genelgesi'nde de 2008/Ekim sonrası, şirket ortaklığı nedeniyle 4/b kapsamında sigortalı olanların kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden 4/a kapsamında sigortalı olamayacakları gibi, 4/a kapsamında çalışırken çalıştığı işyerine ortak olanların 4/b kapsamına alınacağı ve 4/a kapsamındaki sigortalılıklarının sonlandırılacağı ifade edilmiş.

4/a ve 4/b kapsamındaki sigortalılıkların çakışması halinde ise 1 Mart 2011 tarihine kadar olan dönemde önce başlayan sigortalılık hali esas alınırken, 1 Mart 2011 tarihinden itibaren 4/a kapsamındaki sigortalılık esas alınıyor.

Bu bağlamda, 2018 yılında 4/a kapsamında başka bir şirkette çalışmanız devam ederken kurduğunuz şahıs firmasından dolayı 4/b kapsamında sigortalılığınız başlamaz. Ancak ortak olduğunuz şirkette 4/a kapsamındaki çalışmanız 2008/Ekim öncesi başlamış olsa da 2008/Ekim sonrasında ortak olduğunuzdan, 4/a kapsamındaki sigortalılığınız şirket ortağı olduğunuz 2021 Aralık ayında sona erer ve 4/b kapsamında sigortalı sayılırsınız. 4/a kapsamında ödediğiniz primler, 4/b kapsamında ödenmiş kabul edilir. Bu durum emekli olurken ortaya çıkarsa, 4/a statüsünden emeklilik planlarınız suya düşebilir.

İkramiye farkı alabilir miyim?

Ben bir öğretmen olarak 2022 yılı temmuz ayında emekli olsam 2023 yılı 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek göstergeye bağlı ikramiye farkı alabilir miyim? Adnan A.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelen artışlara bağlı olarak ikramiye farkı ödemesi, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananlara yapılıyor.

Temmuz 2022'de kendi isteğinizle emekli olursanız, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan 3600 ek göstergeye bağlı olarak ikramiye farkı alamazsınız.

Ablam üç maaş alabilir mi?

Ablam SSK statüsünden emeklilik hakkını kazanmıştır. SSK emeklisi eşi 2013 yılında vefat etmiş ve kendisine dul maaşı bağlanmıştır. Aynı zamanda Emekli Sandığı emeklisi olan vefat eden babamdan da yetim maaşı bağlanmıştır. Emekli maaşı bağlanması için başvurduğunda, eşinden ve babamdan aldığı maaşlar kesilir mi? Kendi SSK emekli maaşı, SSK'lı eşinden dul maaşı ve Emekli Sandığı emeklisi babamdan yetim maaşı olmak üzere üç maaş alabilir mi? Üç maaşı da alabilirse, eşinden aldığı maaş oranında azalma hangi oranda olur? Haluk E.

Ablanız SSK emekli maaşını almak için başvurduğunda SSK'lı eşinden aldığı dul aylığı ile Emekli Sandığı emeklisi babanızdan aldığı yetim aylığı kesilmez. Üç maaş (kendi SSK emekli aylığı, SSK'lı eşinden dul aylığı, Emekli Sandığı emeklisi babanızdan yetim aylığı) alabilir. Ancak kendi emekli aylığı bağlandığında, eşinden aldığı dul aylığının oranı yüzde 50'ye iner.