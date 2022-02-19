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Doğum borçlanması yapabilir miyim?

1972 doğumluyum. SSK başlangıcım 1 Eylül 1990. 1994'de bankada çalışmaya başladım. 1996-1997 yıllarında yüksek lisans için İngiltere'ye gittim. Dönüşte tekrar bankada devam ettim. 2003 yılında bankadan ayrıldım. 27 Nisan 2005 tarihinde ikiz çocuklarımı dünyaya getirdim. Kasım 2006'da kendi işimi kurarak 2011'e kadar Bağ-Kur primlerimi ödedim, 2011'de şirketimi kapattım. Ekim 2020'de tekrar SSK kapsamında çalışmaya başladım. SSK prim günü 5450, kalan prim günüm 595 olarak görünüyor. 4/a kapsamında ne zaman emekli olabilirim? Doğum borçlanması yapabilir miyim? T. Erceiş

4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5450 prim günü ve 47 yaş koşullarına tabisiniz. Ayrıca hem 4/a hem 4/b (Bağ-Kur) kapsamında prim ödemeniz olduğundan, 4/a statüsünden emekli olabilmeniz için son 2520 günlük prim ödemenizin en az 1261 gününün 4/a kapsamında olması gerekiyor.

Eksik prim gününüz için doğum borçlanması yapabilirsiniz ve 4/a kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Ancak borçlanacağınız süreler son 2520 günlük prim ödemeniz içinde yer almaz. Doğumun gerçekleştiği tarih ila 4/b kapsamında sigortalı olduğunuz Kasım 2006 arasındaki dönemin prim günlerine sayılır. Bu nedenle de son 1261 güne yararı olmaz.

Son 2520 günlük prim ödemeniz içinde yer alacak olan Ekim 2020'de başlayan 4/b sonrası 4/a kapsamındaki prim gün sayınız an itibarıyla 480 gün civarında olmalı. 4/a statüsünden emekliliğiniz için bunu en az 1261 güne tamamlamanız gerekiyor. 1261 güne tamamladığınızda, eksik prim gününüz de tamamlanmış olacak.

Yurtdışında bulunduğum süreyi borçlanabilir miyim?

1998-2004 yılları arasında 6 yıl 3 ay Kanada'da kaldım. Şimdilerde 12 yıllık devlet memuruyum. Bu süreyi borçlanabilir miyim? Yurtdışı borçlanmayı sadece Bağ-Kur yapıyor diyorlar ama ben Emekli Sandığı'na tabiyim. Daha önce de SSK'lıydım. Melih Pakdil

Kanada'da kaldığınız süreyi değil de çalışma sürelerinizi borçlanabilirsiniz. Emekli Sandığı'na tabi olmanız borçlanmanıza engel değil. Sadece, borçlanacağınız yurtdışı çalışma süreleriniz 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

Dededen toruna aylık bağlanır mı?

Babasından dolayı Emekli Sandığı'ndan maaş alan annem vefat etti. Bu maaşı geride kalan yüzde 70 engelli oğlu alabilir mi?

Cemil Özbakırcı

Ölüm aylığı bağlanmasında, vefat eden kişinin eşi ve çocukları ile ana ve babası hak sahibi olarak tanımlanmıştır. Vefat eden kişinin eşine her halükarda aylık bağlanır. Çocukları ile ana ve babasına ise Kanunda belirtilen koşulları sağlamaları halinde aylık bağlanır. Torunlar hak sahibi sayılmadıklarından, engelli de olsa dededen toruna aylık bağlanmaz.