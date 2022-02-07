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Emeklilik yaşını beklerken sağlık yardımı nasıl alınır?

Oğlumun SSK emekliliği için gereken prim gün sayısı doldu. Emekli olabilmesi için yaş nedeniyle 12 yıl daha geçmesi gerek. Bu süre içinde sağlık sigortasından faydalanabilmek için ne yapmalı? Lale Sönmez

Oğlunuz emeklilik yaşını dolduracağı tarihe kadar herhangi bir sigortalılık kapsamında sigortalı olmadığı sürede, evli ve eşi genel sağlık sigortalısı ise eşinin bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak eşi üzerinden sağlık yardımı alır.

Evli değilse, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 60/g maddesi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortalısı sayılır. Aylık olarak, aylık asgari ücretin yüzde 3 kadar (bugün için geçerli olan asgari ücrete göre 150.12 TL) genel sağlık sigortası (GSS) prim ödeyerek sağlık hizmeti alır.

İsterse gelir testine başvurabilir. Gelir testi sonucunda hane içindeki kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilirse GSS primleri devlet tarafından karşılanır.

EYT yasası çıkarsa emekli olabiliyor muyum?

15 Ocak 1978 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 12 Eylül 1994. 8.126 prim günüm var. EYT yasası çıkarsa emekli olabiliyor muyum? Ya da yasada farklı senaryolar olursa nasıl bir yol haritasına göre hareket etmem lazım? Bilal Sekmen

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili henüz bir yasa taslağı bile kamuoyu ile paylaşılmadığından, EYT'liler için öngörülen emeklilik koşulları konusunda net bir veri yok. Konu kulis haberleri üzerinden tartışıldığından, sorunuzun yasada farklı senaryolar olması halinde izleyebileceğiniz yol haritasına ilişkin kısmına net bir yanıt verebilmek maalesef mümkün değil.

Ancak emeklilik koşulları 8 Eylül 1999 tarihinde değiştirildiğinden, 8 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir sigortalılık (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel banka emekli sandığı) kapsamında sigortalı olanlar EYT kapsamında sayılıyor. Şayet yasa çıkarsa, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olanların yasa hükümlerinden yararlanabilmeleri için emeklilikleri için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü koşulunu sağlamış olmaları gerekecek.

Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan EYT kapsamındasınız. 25 yıllık sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlamış olduğunuzdan, yaşa takılma durumunuz oluşmuş. EYT yasası çıkarsa, yasa ile belirlenecek koşulları sağlamanıza bağlı olarak yasa hükümlerinden yararlanmanız söz konusu olabilir.