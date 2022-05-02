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Staj sigortası çifte avantaj sağlar

Doğum tarihim 10.06.1975. 01.10.1991 tarihinde lise staj sigortası başlangıcım var. 26.07.1996'da doğum yaptım, 01.06.1998'de uzun vadeli SSK prim ödemeli çalışmaya başladım. Şu an 2.530 prim günüm var. 23.04.2004'de ikinci doğumumu yaptım. Sigortalı çalışmaya devam ediyorum. Doğum borçlanmasını sadece 1 çocuk için mi yapabiliyorum yoksa staj başlangıcım borçlanmaya dahil oluyor mu? G.T.

Emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmayan staj sigortası, doğum borçlanmasında sigorta başlangıcı sayılıyor. Staj sigortasından sonra uzun vadeli sigorta başlangıcından önce doğan çocuklar (en fazla üç çocuk) için doğum borçlanması yapılabiliyor.

Bu bağlamda, 26.07.1996'da doğan çocuğunuzla ilgili olarak 26.07.1996-01.06.1998 tarihleri arasındaki süre (665 gün) için doğum borçlanması yapabilirsiniz. Bu durumda iki ayrı avantaj sağlarsınız. Bir yandan prim günü kazanırsınız, diğer yandan 01.06.1998 olan sigorta başlangıcınız borçlanacağınız süre kadar geri gelir ve emeklilik koşullarınız geri gelen sigorta başlangıç tarihinize göre belirlenir.

Örneğin, 01.06.1998 sigorta başlangıcınıza göre 55 olan emeklilik yaşınız 10 gün borçlanırsanız 54'e, 370 gün borçlanırsanız 53'e iner.

Ayrıca ikinci doğumu yaptığınız 23.04.2004 tarihinden itibaren iki yıl içinde kalan prim ödenmemiş süreler için de doğum borçlanması yapabilirsiniz. İkinci doğum için yapacağınız borçlanma emeklilik koşullarınızı değiştirmez, sadece prim günü kazandırır.

Yedek subay okul borçlanması emeklilik yaşını geri çeker mi?

12 Temmuz 1969 doğumluyum. 04.04.1994 tarihinden itibaren 657'ye tabi memur olarak çalışmaktayım. 17.08.2001-21.03.2001 tarihleri arasında yedek subay okulunda bulundum. Bu tarihler arasında borçlanma yaparsam 23.05.2002 tarihten önceki çalışma süresinin artması ve bu şekilde emeklilik yaşının 1 yıl geriye çekilmesi mümkün müdür? Mümkünse kaç gün borçlanmalıyım? E.D.

Yedek subay okulunda bulunduğunuzu belirttiğiniz tarihlerde bir hata olmalı. Genel olarak yedek subay okul dönemi 4 aydır. 4 ay yedek subay okulu ve yedek subaylık döneminize ilişkin en az 2 ay fiili hizmet süresi zammına (FHSZ/yıpranma) hak kazandığınız varsayımından hareketle, 15.04.1994 ile 14.06.2002 tarihleri arasındaki 8 yıl 2 aylık süreden 4 ay yedek subay okul dönemini çıkarıp, 2 ay FHSZ eklersek, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla hizmet süreniz 8 tam yıl olur. Bu durumda yedek subay okulu dönemini borçlanmanıza gerek kalmaksızın emeklilik yaşınız zaten 54 olur.