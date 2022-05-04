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Temmuzda başvursam bayram ikramiyesi alabilir miyim?

1996 Eylül girişli 4/a sigortalısıyım. Geçtiğimiz ay yüzde 53 oranında engelli raporu aldım, vergi indirimine başvurdum cevap bekliyorum. Kurumsal bir firmada çalışıyorum. 1 Temmuz'da 7 yılım dolacak. Emeklilik dilekçesini de temmuz ayında verdiğimde bayram ikramiyesini alabiliyor muyum? A.G.

26 Nisan 2022 tarihli SÖZCÜ'deki yazımda da belirttiğim gibi bayram ikramiyesi, “bayramın içinde bulunduğu ayda” gelir veya aylık almakta olanlara ödeniyor. Emekli aylıkları da başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere bağlanıyor. Kurban Bayramı temmuz ayı içinde.

Temmuz ayı içinde yapacağınız emeklilik başvurusu üzerine emekli aylığınız 1 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere bağlanır. Bu durumda bayramın içinde bulunduğu temmuz ayında emekli aylığı almıyor olacağınızdan, maalesef Kurban Bayramı ikramiyesini alamazsınız. Ancak haziran ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunmanız durumunda, Kurban Bayramı'nın içinde bulunacağı temmuz ayında emekli aylığı alıyor olacağınızdan, bayram ikramiyesi almanız mümkün olabilir.

Vergi indirim hakkı aldığınızda, emeklilik için 17 yıl sigortalılık süresi ve 3.920 prim günü koşullarına tabi olursunuz. 3.920 gününüz varsa 1 Temmuz'u beklemeden haziran ayı içinde emeklilik başvurusunda bulunabilir ve bayram ikramiyesine hak kazanabilirsiniz. Ayrıca bir ay fazla emekli aylığı almış olursunuz.

Kıdem tazminatı açısından ise bir tam yıldan artan süreler için de tazminat ödendiğinden, bu durumda kıdem tazminatı kaybınız sadece birkaç gün karşılığı olur. Ancak temmuz ayında kıdem tazminatı tavanı da artacak. Bu hususu da değerlendirerek emeklilik başvuru tarihine karar verebilirsiniz.

2021 yılında emekli olan öğretmen ikramiye farkı alabilir mi?

Öğretmenim. 1 Şubat 2021 tarihinde yaş haddinden emekli oldum. 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan 3600 ek göstergeye bağlı olarak ikramiye farkı alabilir miyim? O.Ö.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenlere katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelen artışa bağlı ikramiye farkı, artış, aylığa hak kazandıkları tarihi izleyen ilk mali yılın birinci ayında meydana gelirse ödeniyor.

Yaş haddinden 2021 yılında emekli olduğunuzdan, maalesef 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan 3.600 ek göstergeye bağlı olarak ikramiye farkı alamazsınız. 2021 yılında değil de 2022 yılında emekli

olsaydınız, ikramiye farkı almanız söz konusu olurdu.