Gizli AKP destekçileri
Ortada 20 yıllık AKP/ Erdoğan iktidarı var. Ve, bir çevre 20 yıldır ısrarla aynı hırçın yöntemle-tavırla iktidarı yenebileceğini sanıyor!
“Artık yapmayın” denileni ısrarla yaparak, karşıyı kenetleyen nobran muhalefet yaklaşımıyla iktidar olunamayacağı ve aksine iktidarın ömrünü uzattığı görmek anlamak istemiyor.
Muhalefetçilik oynamak hoşuna gidiyor. Sahi meseleleri iktidarı devirmek mi? Yoksa mesele, kelime oyunlarıyla- nükteli konuşmalarla sözde muhalifliğin “ekmeğini” yemek mi? Örneğin:
Sosyal medya muhalifliği özünde, AKP/Erdoğan iktidarının bulamayacağı bir “nimet” sunmuyor mu? Erdoğan, Aydın Doğan medyasının eksikliğini bu medyayla doldurup, her gün kendine mutlak yararlı propaganda malzemesi bulmuyor mu? Kimse görmüyor mu bu realiteyi?
AKP'yi iktidarda tutan kimler, ve kimler CHP'nin bir türlü oyunun artmasına engel olanlar?
“CHP yıllardır neden yüzde 25'i aşamıyor” diye bunların kafasında soru yok.
Peki, kim bu yüzde 75? Hepsi cahil mi, hepsi kurnaz mı, hepsi dilenci mi? Ne zaman kurtulacağız bu kibirli-mağrur tavırdan?
Manav Ahmet, Kasap Mehmet, inşaat işçisi Selahattin, köylü Nurettin, ev hanımı Zehra Teyze… “Ötekileştirdiğiniz” o yüzde 75 bunlar değil mi? Onlar da İnek Şaban'a gülüyor, Cüneyt Arkın'ın vefat haberini alınca üzülmüyor mu sanıyorsunuz?
Geniş kitleleri korkutan körü körüne muhalefetten ne zaman vazgeçilecek?
HERKES ÖĞRETMEN
Acı olan bu ülkenin sosyalistlerinin de parmak sallayan/ işaret eden seçkinci “beyaz kitleye” uyum sağlamış olması! Ezen ezileni/sınıf'ı unuttu, etnisiteye yenik düştü çoğu. “Tık” almak/ kabul görmek onca yıldır ezilen bedenlere-ruhlara iyi geldi demek!
Biz niye böyle olduk? Kimlik siyasetine bu derece nasıl yenildik?
Sadece AKP/Erdoğan değil ki; tüm HDP seçmenine “terörist” damgası vurulmuyor mu?
Kimse kimseyi anlamak istemiyor.
Kimse kimseyle diyalog kurmak istemiyor.
Bölünme önce gönülde/kalpte başladığını kimse düşünmüyor mu?
İnsanları kazanma diye bir derdi yok kimi çevrelerin. Herkes öğretmen. Herkes bıktırıcı şekilde ne çok haklı!
O halde toplumsal barışı nasıl sağlayacağız? Nerede buluşacağız? Sürekli itham edip kötülük yayarak bu güzelim ülkeyi nasıl ayakta tutacağız? Kolektif ruhumuza ne oldu bizim?
Bir kez olsun dilimizden düşürmediğimiz Atatürk'ün kurtuluş savaşını kazanma stratejisinden ders alın lütfen. Düşmanla işbirliği yapan Türkler, Kürtler, Müslümanlar vardı kuşkusuz ama ülkesi için canını ortaya koyan Türkler, Kürtler ve Müslümanlar da vardı.
Atatürk'ün verdiği isimle Cumhuriyet Halk Partisi, kişileri elit bakış açısıyla -inanç gibi- kimlik siyasetiyle ayrıştıramaz. CHP, bu ülkenin- bu halkın partisidir. Çimentodur.
CHP elitliğe nasıl yenildi? Programı dışlayan popülist virüs, Deniz Baykal ile bulaştı partiye… Kılıçdaroğlu'nun onca çabasına rağmen CHP bu virüsten kurtaramıyor; çünkü Baykal virüsü mutasyona uğradı sosyal medyaya dönüştü!
MUHALEFETÇİLİK RÜTBESİ
Sosyal medyada bir iki paylaşım yaparak “muhalif” kimliği edinmek ne kolay değil mi? Kapı kapı dolaşarak o yüzde 75'e “merhaba” deyip sohbet etmek zor çünkü…
Sadece partili değil, parti farklı mı? Seçim öncesi; verip parayı anlaşın bir reklam şirketiyle, hazırlasınlar size filmler, bir iki slogan… Oldu da bitti de maşallah. Sonra da sandıktan zafer bekleyin!
Siyaset mühendisliği ve siyasi reklamla seçim kazanacağını düşünen bu yüzeysel anlayış genel merkezlerde hâlâ mevcut değil mi? Seçmeni, potansiyel müşteri gören bu kafayı değiştirmek gerekmiyor mu? 20 yıldır değişmedi ne yazık ki…
Milyonlarca insanın onca başarısızlığına rağmen Erdoğan'ı hâlâ sevdiğine kim neden kafa yormuyor? Laf çarpmak kolay oysa. Ya da seçmeni aşağılamak, muhatap almamak…
Toparlarsam:
Biliyorum cahillik dört yanımızı sardı.
Biliyorum herkes hesapsız saldırgan.
Muhalefetçilik oyunundan rütbe kazanan çok kişi var.
Yaşamın boyunca korunaklı limanlara sığınmadım. Bunları yazmak- sizleri uyarmak benim bu ülkeye olan borcum.
Tahripkâr bir avuç muhalif görünümlü kişiye kanmayın. Kimi bilerek, kimi bilmeyerek AKP/ Erdoğan'ın gizli destekçiliğini yapıyor. Oyunu bozun. Uyarın insanları.
İktidarı istiyorsanız öncelikle mücadeleyi pek bilmiş “klavye şampiyonlarına” karşı yapınız. İktidar bunlardan, bunlar da iktidardan besleniyor çünkü…