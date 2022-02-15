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Hayaller & Gerçekler

Anayasa modeli hazırladılar:

Başkent, İstanbul…

Resmi dil, Arapça…

Bayrak, kırmızı-yeşil zemin üzerine beyaz ay ve milli devlet sayısı kadar yıldız…

Para birimi, Dinar…

Temel amaç, İslam şeriat ve akidesini hâkim kılacak İslam Birliği Federasyonu kurmaktı!

İlk toplantı, 23-24 Kasım 2017 tarihinde İstanbul'da yapıldı.

İkinci toplantı, 1-2 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'da yapıldı.

Üçüncü toplantı, 19-20 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da yapıldı.

Dördüncü toplantı, 12-13 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'da yapıldı.

Sonra araya pandemi girdi…

İlk toplantının konusu, “Geçmişten Geleceğe Yönetim Biçimleri” idi.

İkinci toplantının konusu, “İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler” idi.

Üçüncü toplantının konusu, “İslam Birliği İçin Ortak Savunma Sanayi Üretimi” idi.

Dördüncü toplantının konusu, “İslam Birliği İçin Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti” idi.

Toplantıları düzenleyen; Türkiye merkezli askeri danışmanlık şirketi SADAT'ın düşünce kuruluşu: Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi/ASSAM…

Şirketin kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi…

SADAT ve Adnan Tanrıverdi hakkında ayrıntılı bilgiyi iki gazeteci meslektaşım Caner Taşpınar ve Ersin Eroğlu'nun birlikte araştırıp yazdıkları “Gölge Ordu/ SADAT'ın Sır Perdesi Aralanıyor” kitabından öğrenebilirsiniz…

Bu kitaptan yararlanarak konuyu başka bir yere getireceğim.

MÜDAVİM BAKAN

SADAT toplantılarının vazgeçilmez isminin Adnan Tanrıverdi olmasında şaşılacak bir yön yok; toplantıyı başında bulunduğu şirket düzenliyor.

Ancak.

Toplantıların bir diğer müdavimi kimdi dersiniz: Nureddin Nebati. Yani, Hazine ve Maliye Bakanı… Öyle ki; üçüncü toplantının açılış konuşmasını yaptı.

Bakan Nebati'ye döneceğim. Ama önce “İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler” konulu toplantıdan bahsetmeliyim. Bu toplantıda şu kararlar alındı:

-İslam ülkeleri arasında gümrük birliği kurulmalı…

-İslam ülkeleri arasında ortak pazar kurulma…

-İslam ülkeleri arasında para birliği kabul edilmeli…

-İslam ülkeleri arasında ticaret odaları, ticaret mahkemeleri, vakıflar kurulmalı, İslami elektronik dinar para birimine geçilmeli…

–Zekât müessesi devletlerin kontrolünde kurumsal hüviyet kazanmalı ve ortak fon halinde toplanarak değerlendirilmeli…

-İslam ülkeleri arasında maden, enerji, tarım, ulaşım, telekomünikasyon, gıda sektörlerinde el birliği sistemleri kurulması ve İslami bankacılık sloganı ile faaliyet gösteren finans kuruluşlar desteklenmeli…

-İslami kurallara göre faaliyet gösteren ortak bir finans kurumu ve SWIFT sistemi kurulmalı…

–Sanayileşmiş ülkelere karşı ortak strateji takip ederek üye ülkeler arasında dış ticaret hacmini arttırmaya yönelik tedbirler alınmalı…

-İslam ülkeleri arasında ‘'Barter Ticareti, Katılım Bankacılığı, Elbirliği Sistemi ve Vakıfların” yaygınlaştırılmalı ve geliştirilmeli…

Artık ne demek istediğime gelebilirim:

HAYALLER DİNAR GERÇEKLER DOLAR

Biliyorsunuz geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle iki gün süren toplantılar gerçekleştirdi.

18 varlık yönetim şirketi, 19 uluslararası kalkınma ve yatırım bankası ile 10'dan fazla özel sermaye, altyapı ve girişim sermayesi fonu ile teknoloji şirketi temsilcilerinin katıldığı toplantılarda Bakan Nebati konuklarına “Türkiye'ye güvenin” mesajı verdi.

Bakan Nebati Riyad'a gitmedi…

Bakan Nebati, Kahire'ye gitmedi…

Bakan Nebati, İslamabad'a gitmedi…

Jakarta'ya gitmedi, Beyrut'a gitmedi, Tahran'a gitmedi, Amman'a gitmedi, Dakka'ya gitmedi. Hiçbir İslam ülkesi başkentine gitmedi.

Koştura koştura “finansın kabesi” Londra'ya gitti.

Ne oldu; İslam Birliği Federasyonu'na? Yazımın başlığını bu sebeple “hayaller ve gerçekler” koydum. Finans krizi gibi hayatın gerçekleriyle karşılaşınca hemen soluğu Londra'da alıp mesaj veriyorlar:

-Aman bankacılar bize güvenin…

-Aman finansçılar bize yardım edin…

-Aman foncular bize para verin…

Hayaller Dinar, gerçekler Dolar.

Gerçekleri görmezden gelemezsiniz. Gerçekler size değil, siz onlara uymak zorundasınız.

Ülkemizde maalesef hayal aleminde gezinmeyi marifet sananlar var. Neymiş, şeriatın hâkim olduğu İslam Birliği Federasyonu kuracaklarmış!

Sorsanıza toplantılarının müdavimi Nureddin Nebati ilk fırsatta soluğu niye Londra'da aldı?

Destekçileri Müslümanlar döviz bürosuna koşarak gidip Dinar değil, niye Dolar aldı?

Gerçekler ile bir türlü yüzleşme yapılmadığı için maalesef sürekli kriz yaşıyor bu güzelim ülke…