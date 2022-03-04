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Oligark demokrasisi

Biden'ın hedefinde “onlar” var.

Global finansçıların hedefinde “onlar” var.

Küresel medyanın hedefinde “onlar” var.

Yani Rus oligarklar…

Batı, dün ortaklık yaptığı Rus oligarkların malına-mülküne bugün hukuksuz el koymaya başladı. (İşe kan da bulaştı; Rus oligark Mikhail Watford İngiltere'deki evinin garajında dün ölü bulundu.)

Peki, ya Ukraynalı oligarklar?

Ukrayna, bir “oligark cumhuriyeti” değil mi? Yazayım:

Yıl, 1991. Ukrayna bağımsız oldu.

Devlete ait varlıkların hızlı şekilde özelleştirilmesiyle, Ukrayna'nın ekonomi ve siyasi sahnesine türedi iş insanları/oligarklar çıktı.

Neredeyse sıfırdan başlayan oligarklar, devletin serbest piyasa temelli ekonomiye geçişiyle siyaset ve hükümet ilişkilerini kullanıp hızla zenginleşti. Öyle ki:

En zengin 50 oligarkın toplam serveti, ülkedeki tüm nihai ürünlerin/GSYİH yüzde 85'ine eşit oldu!

Siyasette güç sahibi olmadan, devletin malını yağmalamanın imkânsız olduğu küresel “piyasa kuralı” değil mi?

Ukrayna'da da oligarklar, siyasi partilerin kontrolünü tamamen ele geçirdi. (Sanmayınız ki sadece sağcı muhafazakâr partilerde güçlü idiydiler. Solcu görünümlü Ukrayna Yeşiller Partisi, Ukrayna İşçi Partisi, Ukrayna Sosyal Demokrat Partisi vd. nüfuz kazandılar.)

Aslında ortada partiler yoktu! Ukrayna siyasetinde oligarklar etrafında gruplanmış birkaç “klan”/hizip vardı:

-“Donetsk klanı” (Rinat Akhmetov, Viktor Yanukoviç ve Mykola Azarov…)

-“Dnipropetrovsk klanı” (Yulia Timoşenko, Leonid Kuchma, Viktor Pinchuk, Sergey Tigipko ve Pavlo Lazarenko…)

– “Kiev klanı” (Viktor Medvedchuk ve Surkis kardeşler; bu klan ayrıca Zakarpattia Oblastı ile bağlantılı.)

-Ve daha küçük olan “Kharkiv klanı”…

Bugün Ukrayna'da oligarklar, siyaseti ve dolayısıyla Verkhovna Rada'yı (Ukrayna parlamentosunu), belediye başkanlıklarını, hükümeti ele geçirmiş durumda…

349 PARTİ VAR

Ukrayna halkı, siyasal gücün birkaç kişinin-grubun elinde bulunduğu oligarşi düzeninde yaşadığını bilmiyor mu?

Ukrayna'da halkın siyasi partilere güveni çok düşük; yüzde 14.7!

Ukrayna'da parti üyeliği, oy kullanmaya uygun nüfusun yüzde 1'inden daha düşük! Ukrayna'da halk siyasete ilgisiz ama Adalet Bakanlığı Tek Kayıt Defteri'nde 349 partinin adı kayıtlı. Sadece geçen yıl birleşmeler-ayrılmalar sonucu 50 parti adını değiştirdi! Bunlara kitle tabanlı parti demek doğru değil; Ukrayna'da siyaset, ideolojilere değil, salt klanlara dayanıyor.

Bu sebeple, tv'de komik skeçler yaptığı “Halkın Hizmetkarı” adıyla parti kuran Zelenski'nin cumhurbaşkanı olması şaşırtıcı değil! Reyting ile oy kullanmanın birbirine karıştığı ekonomi-politik bir yapı bu… Ki, medyanın da bu yapıdan etkilenmemesi imkansızdır. Örneğin Zelenski'nin tv programı yaptığı Inter kanalının sahibi bir oligark: Dmytro Firtash…

Keza: Dünyadaki 214 bin off-shore kurumun yasadışı işlerini ortaya döken Panama belgelerinde Zelenski'nin adının geçmesi şaşırtıcı mı?

Yani:

Sandık başına gidip oy vermekle sınırlı değil demokrasi. Eğer bir ülkenin-devletin politikasına halk sahipse ancak demokrasiden bahsedilebilir; oligark klanların hâkim olduğu ülkede demokrasi olamaz…

SİSTEMİN KURUCUSU

Bizim medya, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yi “kahramanlık” mertebesine çıkarıverdi!

Ülkesini -ABD'ye güvenip- savaşa sokacak kararlar aldıran…

Ülkesinin işgaline sebep olan…

Ülkesinin bombalanmasına-yakılıp yıkılmasına ve insanının ölümüne neden olan birine “yiğitlik rütbesi” ne kolay veriliyor?

Bizim medya, asker kostümlü Zelenski'ye övgüde sınır tanımıyor. Fakat:

Keşke gerginlik çıkarmadan, ülkesini savaşa sokmadan krizi çözebilme kabiliyeti gösterebilseydi…

Keşke NATO inadı uğruna bunca acılar yaşanmasına sebep olmasaydı…

Keşke savaşı, tv ekranlarında yapılan gösteri/şov sanmasaydı…

Niye yapamadı?

Putin, 70 yaşında ve ömrü devlette-siyaset hayatında geçti.

Biden, 80 yaşında ve ömrü devlette-siyaset hayatında geçti.

Zelenski, 44 yaşında ve yaşamı düne kadar eğlence dünyasındaydı. Üç yıllık politikacı-devlet adamı… “Ama” diyen sözlerinizi anlıyorum; “44 yaşındaki biri devlet adamlığı yapamaz mı” diye soruyorsunuz. Fakat şunu biliyorum; her ülkenin şartları aynı değil! Reyting rekortmeni Zelenski'yi yukarıda yazdığım, para kazanmayı savaş gören ekonomi-politik süreç ortaya çıkardı: Oligark demokrasisi!

Ki savaş, oligark kapitalizminin ürünü…

Bu sistemden kahraman değil, oligark reis çıkar!

Bu sisteminin kurucusu Batı bugün diyor ki:

Ukrayna oligarkları cici…

Rus oligarkları kötü…

Ve size dayatıyorlar; “tarafınızı seçin!”